На проходящем в Малайзии чемпионате Азии-2018 среди юношей до 16 лет сегодня, 27 сентября, были сыграны матчи заключительного тура в группе «А», по итогам которых определились первые четверть финалисты турнира.

Для выхода в четвертьфинал чемпионат Азии-2018 юношеской сборной Таджикистана необходимо было сегодня побеждать сборную Таиланда, а также рассчитывать, что в параллельной встрече в группе «А» Япония обыграет Малайзию, сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана.

Матч Таиланд-Таджикистан прошел на стадионе «UM Arena» в Куала-Лумпуре и завершился победой таджикских футболистов со счетом 2:1.

Счет в матче на 39 минуте встречи открыли таджикские футболисты, отличился Озод Панджаев. На 81 минуте футболисты Таиланда сравняли счет. На 87 минуте таджикский футболист Амадони Камолов забыл победный гол.

На параллельной игре команда Японии обыграла Малайзию со счетом 2:0. Таким образом в четвертьфинал континентального чемпионата вышли таджикские и японские команды.

Изначально заключительные игры в группе «А» должны были пройти в среду, 26 сентября, однако из-за сильного ливня Азиатская футбольная Конфедерация вынуждена была перенести решающие матчи на день позже.

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