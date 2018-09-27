Президент Эмомали Рахмон сегодня принял в столичном Дворце нации президента Молдовы Игоря Додона, прибывшего в Душанбе для участия в саммите СНГ.

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба главы государства, были обсуждены нынешнее состояние и перспективы отношений двух государств. При этом Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан заинтересован в развитии отношений с Молдовой.

В свою очередь, Игорь Додон выразил заинтересованность своей страны в импорт из Таджикистана сухофруктов и меда.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия государств в сферах политики, экономики и культуры.

Президенты договорились активизировать работу межправительственной комиссии Таджикистана и Молдовы по торгово-экономическому сотрудничеству.

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