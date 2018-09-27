Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана приступила к разработке первого в истории республики Информационного кодекса страны. Одним из инициаторов создания кодекса является глава парламентского комитета по международным делам, общественным объединениям и информации Олим Салимзода.

"В Кодексе, который будет регулировать деятельность СМИ, будут собраны все законы об информации, связи и информационной защите", - сообщил "АП" Олим Салимзода.

По его словам, проект кодекса, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве, будет готов примерно через год.

"После того, как будет подготовлен проект, мы в обязательном порядке будем изучать мнение таджикских журналистов, медиа-организаций страны, экспертов, активистов гражданского общества, правоведов", - подчеркнул депутат.

По его мнению, несмотря на то, что в кодексе будут собраны все действующие законы Таджикистана об информации, связи и информационной защите, в него также планируется внести новшество - к примеру, в нем будут четко сформированы права и обязанности журналистов и представителей госорганов.

В практике Таджикистана принятие отраслевых кодексов не является новшеством.

В марте 2017 года парламент поддержал предложенный правительством проект первого в истории республики Кодекса здравоохранения: он заменил 16 ранее принятых законов Таджикистана, регулирующих сферу здравоохранения. Кодекс регулирует деятельность государственной, частной и народной медицины Таджикистана.

Согласно нормам принятого тогда Кодекса, молодые медики, не имеющие достаточного опыта, не имеют права заниматься частной медицинской практикой.

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