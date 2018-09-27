Президент открыл в Душанбе еще один новый парк - Парк имени Ахмада Дониша: его возвели на территории 3 гектаров напротив городской резиденции правительства Республики Таджикистан менее, чем за год. Раньше на месте парка были здания Душанбинского медколледжа и детской больницы, которые снесены по Генплану города.

"Благодаря усилиям ГУП «Железные дороги Таджикистана» парк превратился в одно из примечательных мест для отдыха и гуляний. Было отмечено, что это ещё один вклад в создание благоприятных условий жителям и гостям столицы", - отмечает пресс-служба президента РТ.

В парке имени Ахмада Дониша вымощены плитами более 11,5 тыс. квадратных метров аллей, а на 12 тыс. квадратных метров произведено озеленение почвы, и разбиты цветники. Для освещения парка установлены 225 столбов от 4-х до 9 метров и другое осветительное оборудование, что делает особенно привлекательным парк в вечернее время.

Пресс-служба президента РТ 1 /12

В парке высажены более 1000 декоративных и тенеобразующих саженцев, большинство из которых были завезены из-за границы.

В парке есть игровая площадка для детей с аттракционами, самодвижущимися игрушками, которые завезены из Турции и Италии.

Таким образом, на сегодняшний день в Душанбе функционируют парки Рудаки, Айни, Фирдавси, Хайём, Молодежный, Молодежное озеро, Детский (Спартак), Наврузгох, Боги Ирам (Ботсад) и Ахмади Дониш.

Еще один парк - имени Алишера Навои (на месте сквера напротив КЧС) будет сдан сегодня после реконструкции с участием президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева, который с минуты на минуту приземлится в столичном аэропорту.

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