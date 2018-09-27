Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали 26 сентября вечером сдали в эксплуатацию новый зал приёма официальных гостей в Международном аэропорту Душанбе.

Он был возведен для встречи официальных представителей зарубежных стран, в том числе и для президентов стран СНГ, которые сегодня прилетают в таджикскую столицу, сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство зала для VIP-персон было начато в марте 2017 года. На его возведении работали около 600 местных жителей.

Пресс-служба президента РТ 1 /11

Зал приёма официальных гостей состоит из трёх этажей и подвального помещения. Для приёма и оказания гостеприимства высоким гостям в здании возведены десятки прекрасно спроектированных и комфортных помещений, в том числе отделение приёма членов правительств зарубежных стран, консульские кабинеты, администрация, рабочие кабинеты пограничников и таможенников, место обработки багажа, 8 кабинетов для проведения двусторонних встреч, 4 современных ресторана, магазин по реализации товаров и продукции, подарков, пограничные и таможенные контрольно-пропускные центры, сообщает президентская пресс-служба.

Для обслуживания по современным нормам в зале аэропорта установлены 2 лифта, 47 камер видеонаблюдения, комплект оборудования для досмотра багажа, современная система пожарного оповещения и приборы для очистки воздуха.

Во дворе объекта построена автостоянка для 400 автомобилей, обновлены места стоянок самолётов и тротуары площадки аэропорта на площади 12 тысяч квадратных метров. Во дворе также возведена беседка, выгравированная в национальном стиле, на 10 посадочных мест для отдыха высокопоставленных гостей. Территорию зала приёма официальных гостей освещают 45 столбов с прожекторами. Тротуары и скверы вокруг объекта приёма гостей украшены цветами и декоративными кустарниками.

Объект возведен по современному проекту, фасад здания украшен с использованием отечественных камней.

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