В ночь с 26 на 27 сентября президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств.

В международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и другие официальные лица, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Завтра, 28 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

На предстоящем саммите глав стран – участниц СНГ у Додона запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, ожидаются его переговоры с лидерами Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

Сегодня Игорь Додон посетит город Нурек и ознакомится работой Нурекской ГЭС.

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