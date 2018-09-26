Совсем недавно мы показали вам видеоисторию о том, как Исфара прославилась своим самым вкусным пловом в Таджикистане. Как оказалось, это не единственная отличительная черта этого города: здесь, как показывает наш очередной сюжет, живут и самые лучшие мастера резьбы по дереву.

Говорят, это ремесло появилось в этой местности еще 1100 лет назад: работы исфаринских резчиков можно сразу распознать по сложной технике выполнения и уникальным мотивам.

Но чтобы вы понимали, насколько они являются истинными устодами своего дела, мы лишь приведем вам в качестве примера комплекс «Кохи Навруз» - именно исфаринские мастера вручную выполнили 6,5 тыс м² резной отделки вип-зала «Гулистон», куда не раз были приглашены высокопоставленные гости нашей страны.

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