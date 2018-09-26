Галерея Союза художников Таджикистана, после продолжительного затишья, сегодня, 26 сентября, вновь открыла свои двери для любителей изобразительного искусства.

В здании Союза художников Таджикистана в Душанбе открылась универсальная, расширенная выставка под названием «Снова в Союзе». На ней представлены более 150 работ 70 таджикских художников.

Выставка продлится в арт-галерее по адресу Рудаки,89 до 1 ноября.

Asia-Plus 1 /28 Почтил выставку своим присутствием помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода ( в центре)

Союз художников Таджикистана был создан 19 ноября 1933 года. Первый съезд СХТ состоялся в 1958 году.

Председателями Союза художников в свое время являлись Меджид Хошмухамедов, Хушбахт Хушвахтов, Сухроб Курбанов, Фаррух Ходжаев.

В настоящее время СХТ возглавляет Наргис Хамидова. На сегодня членами Союза являются порядка 240 художников.

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