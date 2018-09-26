В заявлении главы Совета улемов Таджикистана Саидмукарама Абдукодирзода, которое опубликовано на официальном сайте Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обрядов, указывается, что в исмаилитской ветви ислама также, как и в ханафитском мазхабе, осуждаются плохие поступки.

Муфтий призывает исмаилитских халифов выступить против разгула преступности в области: "Вы должны противостоять этому".

"Мы должны понять, что мы ответственны перед Аллахом, обществом и будущим поколением", - заявил Абдукодирзода.

Муфтий Таджикистана отмечает, что среди ханафитского и исмалитского мазхаба нет разногласий.

"Каждый мазхаб работает согласно своим канонам, и следовать мазхабам - это личное дело граждан страны. Таким же образом, не должно быть групп, которые попытаются изменить поток мира и национального единства Таджикистана", - отмечено в заявлении муфтия.

 

Президент держит ситуацию под контролем  

Заявление Саидмукаррама Абдукодирзода к священнослужителям Горного Бадахшана прозвучало на фоне заявлений Эмомали Рахмон, который в ходе своей рабочей поездки по ГБАО в середине сентября выразил обеспокоенность криминогенной ситуацией в этом регионе.

Президент, выступая 15 сентября на встрече с активом области в Хороге, подверг резкой критике работу правоохранительных структур области по обеспечению верховенства закона на территории ГБАО.

08:28 20 сентябр

Источник: Душанбе не намерен отправлять дополнительные силы и средства в Хорог

Сразу после этого замначальника УГКНБ Таджикистана по ГБАО Алишер Мирзонаботов был назначен первым заместителем главы области.

По совместительству первый замглавы МВД республики, генерал-лейтенант милиции Абдурахмон Аламшозода был назначен начальником УМВД страны по ГБАО. Он заменил Мансура Бухоризода.

24 сентября президент провел очередное заседание правительства страны и поручил строго контролировать ход выполнения его указаний, которые были даны в ходе его встречи с  активом ГБАО, сообщает пресс-служба главы государства.

 

Хорог разооружают

Между тем, в Хороге  в эти дни продолжается процесс добровольный сдачи незаконно хранящихся у населения оружия и боеприпасов.

Оружие и боеприпасы, в основном, добровольно сдают представителям правоохранительных органов бывшие бойцы и командиры времен гражданской войны в стране.

09:18 11 сентябр

Президент вылетел в ГБАО. МВД отчиталось об изъятии оружия у населения Горного Бадахшана

Одновременно в городе при содействии местного населения полным ходом идет кампания по очищению стекол незаконно тонированных машин, а также по официальной регистрации ранее не имевших госномера автомашин.

В пресс-службе главы ГБАО «АП» заявили, что «в деле сдачи оружия, очищения стекол и регистрации автомобилей никто никого не заставляет, население после заявления президента добровольно подключилась к данным мероприятиям».

«Завтра, 27 сентября, глава ГБАО Шодихон Джамшед по вышеназванным вопросам проведет контрольное совещание, где будут озвучены цифры - сколько оружие сдано добровольно, сколько водителей добровольно избавились от тонировки», - сообщили в пресс-службе.

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