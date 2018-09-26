В заявлении главы Совета улемов Таджикистана Саидмукарама Абдукодирзода, которое опубликовано на официальном сайте Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обрядов, указывается, что в исмаилитской ветви ислама также, как и в ханафитском мазхабе, осуждаются плохие поступки.

Муфтий призывает исмаилитских халифов выступить против разгула преступности в области: "Вы должны противостоять этому".

"Мы должны понять, что мы ответственны перед Аллахом, обществом и будущим поколением", - заявил Абдукодирзода.

Муфтий Таджикистана отмечает, что среди ханафитского и исмалитского мазхаба нет разногласий.

"Каждый мазхаб работает согласно своим канонам, и следовать мазхабам - это личное дело граждан страны. Таким же образом, не должно быть групп, которые попытаются изменить поток мира и национального единства Таджикистана", - отмечено в заявлении муфтия.

Президент держит ситуацию под контролем

Заявление Саидмукаррама Абдукодирзода к священнослужителям Горного Бадахшана прозвучало на фоне заявлений Эмомали Рахмон, который в ходе своей рабочей поездки по ГБАО в середине сентября выразил обеспокоенность криминогенной ситуацией в этом регионе.

Президент, выступая 15 сентября на встрече с активом области в Хороге, подверг резкой критике работу правоохранительных структур области по обеспечению верховенства закона на территории ГБАО.

Сразу после этого замначальника УГКНБ Таджикистана по ГБАО Алишер Мирзонаботов был назначен первым заместителем главы области.

По совместительству первый замглавы МВД республики, генерал-лейтенант милиции Абдурахмон Аламшозода был назначен начальником УМВД страны по ГБАО. Он заменил Мансура Бухоризода.

24 сентября президент провел очередное заседание правительства страны и поручил строго контролировать ход выполнения его указаний, которые были даны в ходе его встречи с активом ГБАО, сообщает пресс-служба главы государства.

Хорог разооружают

Между тем, в Хороге в эти дни продолжается процесс добровольный сдачи незаконно хранящихся у населения оружия и боеприпасов.

Оружие и боеприпасы, в основном, добровольно сдают представителям правоохранительных органов бывшие бойцы и командиры времен гражданской войны в стране.

Одновременно в городе при содействии местного населения полным ходом идет кампания по очищению стекол незаконно тонированных машин, а также по официальной регистрации ранее не имевших госномера автомашин.

В пресс-службе главы ГБАО «АП» заявили, что «в деле сдачи оружия, очищения стекол и регистрации автомобилей никто никого не заставляет, население после заявления президента добровольно подключилась к данным мероприятиям».

«Завтра, 27 сентября, глава ГБАО Шодихон Джамшед по вышеназванным вопросам проведет контрольное совещание, где будут озвучены цифры - сколько оружие сдано добровольно, сколько водителей добровольно избавились от тонировки», - сообщили в пресс-службе.

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