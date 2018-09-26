Власти Туркмении приняли решение с 1 января 2019 года прекратить бесплатные поставки населению электроэнергии, газа, поваренной соли и питьевой воды.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с 1 января 2019 года официально утрачивают силу нормативные акты 1992 и 2003 годов, гарантирующие населению лимиты бесплатного потребления газа, воды и электричества. Об этом вечером 25 сентября сообщило агентство «Туркменистан сегодня», на которое ссылается ИА Фергана.

Повышение тарифов на коммунальные услуги было анонсировано 25 сентября в ходе первого заседания восстановленного Халк Маслахаты (Народного совета). Этот высший законодательный орган существовал в Туркменистане в 1992-2008 годах, затем он был заменен Советом старейшин, имевшим лишь совещательные функции. Осенью 2017 года было принято решение преобразовать совет обратно в Халк Маслахаты.

На первом заседании Бердымухамедов заявил, что введение новой «обоснованной системы» оплаты ресурсов необходимо, чтобы сохранить ресурсы для будущих поколений.

Издание поясняет, что постановление отменяет решение Халк Маслахаты №НМ-8 от 14 декабря 1992 года «О Постановлении Президента Туркменистана №958 от 30 сентября 1992 года «О бесплатном потреблении населением Туркменистана электроэнергии, газа и воды», а также постановление Халк Маслахаты №КНМ-35 от 14 августа 2003 года «О бесплатном предоставлении населению Туркменистана электроэнергии, газа, воды и столовой соли».

При этом в документе не упоминается указ президента Туркменистана от 25 октября 2006 года «О безвозмездном предоставлении населению Туркменистана природного газа, электричества, воды и поваренной соли до 2030 года».

В этом указе не были оговорены даже лимиты, установленные двумя предыдущими нормативными актами. Из текста следует, что ресурсы должны предоставляться бесплатно независимо от объема. «Предоставить населению Туркменистана в безвозмездное пользование до 2030 года природный газ, электричество, воду и поваренную соль», – говорится в указе. Однако президент Сапармурат Ниязов, подписавший указ, не успел проконтролировать его исполнение: в декабре 2006 года он скончался.

С 1990-х годов в Туркменистане были установлены следующие лимиты на бесплатное потребление ресурсов: 50 кубометров газа и 35 киловатт-часов электроэнергии в месяц, 250 литров воды в день. По данным российских источников, средним можно назвать потребление 250-300 кВт электроэнергии в месяц и 130-360 литров воды в день. Нормы потребления газа при использовании только кухонной плиты составляют 30-40 кубометров в месяц, если же газ применяется для водонагревания, то его расход возрастает до 300-400 кубометров.

Таким образом, без жесткой экономии гражданам Туркменистана было довольно сложно обойтись бесплатными лимитами. Но при Ниязове за потребление сверх нормы были установлены настолько низкие тарифы, что ресурсы все равно считали «условно бесплатными». Так, газ стоил два маната за 1000 кубометров. Это не способствовало экономии – во многих домах газовые конфорки оставляли включенными на весь день для обогрева.

Какими будут тарифы теперь, после отмены лимитов, пока неизвестно. В указе президента говорится лишь, что тарифы будут «льготными». Кабинету министров поручено подготовить предложения по этому вопросу и представить их на рассмотрение главе государства.