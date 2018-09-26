АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе в преддверии заседания Совета глав государств СНГ состоится встреча министров иностранных дел стран Содружества, которые обсудят повестку саммита.

- С 09:00 утра движение транспортных средств на улицах Ахмади Дониш, Айни, Рудаки, Бухоро, Мирзо Турсунзаде, Бехзод, Лохути, Сомони, Низоми Ганджави, Хувайдуллоева, Карамова, Алишера Навои до взъезда в город Турсунзаде и с улицы Айни до города Нурека будет ограничено.

- Бизнес-семинар «Омникальный маркетинг: современный формат взаимодействия с потребителем» проведет в Спорт-баре «Истиклол» в 15:00 Медиа-группа «Азия-Плюс». Директор службы рекламы российского издательского дома «Алтапресс» и исполнительный директор «Азия-Плюс» расскажут о рекламных возможностях и взаимодействии с потребителями.

- В отеле «Серена» с 08:30 до 12:00 Министерство Международного Развития Великобритании и международная организация «International Alert» подведут итоги проекта по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек «Зиндагии шоиста» («Жизнь с достоинством»).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 СЕНТЯБРЯ

Международный день туризма.

1968 - В Душанбе при участии АН СССР открылась международная конференция ЮНЕСКО по истории, археологии и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 СЕНТЯБРЯ

1927 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Боймухаммад Ниязов.

1963 – Родился писатель и журналист Равшан Махсумов

1963-2011 – Родилась писатель Мавчигули Зардодхон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.