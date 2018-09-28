Оператор «МегаФон Таджикистан» работает на рынке услуг связи Таджикистана с 2001 года. Акционерами являются российский федеральный оператор мобильной связи ПАО «МегаФон» и национальный таджикистанский оператор ОАО «Таджиктелеком». Компания предоставляет услуги сотовой связи стандартов GSM 900/1800 3G-UMTS, 3,5G HSDPA и 4G LTE, активно развивает облачные сервисы для частных и корпоративных клиентов. В число приоритетов оператора входит внедрение практик работы с большими данными, организация комфортной платежной системы для абонентов, а также подключение «умных устройств» и формирование экосистемы интернета вещей.

Стремительное развитие ИТ-инфраструктуры, необходимой для поддержки сервисов, угрозы со стороны хакеров и опасность вирусов продиктовали необходимость защиты собственных данных оператора и информационных активов его клиентов. Внедрение автоматизированных систем резервного копирования началось еще в 2011 году, и сейчас «МегаФон Таджикистан» работает с развитой экосистемой средств защиты от компании Acronis, включая файловые хранилища, базы данных, почтовые сервисы и виртуальные машины.

«Нам необходимо было обеспечить максимальную защиту всей инфраструктуры, ведь бизнес требует доступности сервисов в режиме 24/7 с минимальным временем восстановления, а также надежного хранения конфиденциальной информации наших клиентов. Изучив доступные на рынке решения, мы выбрали Acronis и были удивлены тем, насколько просто и прозрачно происходили внедрение и настройка системы. После непродолжительной тестовой эксплуатации мы начали внедрение решения и продолжаем приобретать новые лицензии по мере расширения наших ИТ-систем», - рассказал Алишер Юсупов, руководитель по развитию и эксплуатации ИТ-систем оператора «Мегафон Таджикистан».

Внедрение системы

На протяжении семи лет оператор постепенно внедрял различные элементы системы резервного копирования. Сначала была обеспечена защита серверов Microsoft Windows. После этого стали создаваться резервные копии машин с Linux. Отдельные модули были внедрены для резервного копирования базы данных SQL, почтового сервера Microsoft Exchange. Защита виртуальных машин была обеспечена за счет продуктов из серии Acronis Backup Advanced Virtual Host.

«Экосистема решений Acronis позволяет обеспечить защиту практически всех элементов ИТ-инфраструктуры современной компании. Пользователи могут защищать физические и виртуальные машины, работающие под управлением разных операционных система, а также управлять всеми процессами резервного копирования и аварийного восстановления через единую консоль. Внедрение современных решений Acronis Backup Advanced для «Мегафон Таджикистан» стало наглядной демонстрацией, как единая система резервного копирования упрощает ИТ-процессы в компании и позволяет обеспечить соответствие современным требованиям доступности и защиты данных», - отметил Олег Шайхатаров, вице-президент по разработке в Acronis.

На всех этапах вместе с собственной командой оператора работали сотрудники российской службы технической поддержки Acronis. Они проводили консультации специалистов, помогали настроить систему для решения определенных задач через интерфейсы удаленного доступа. «Мы довольны работой службы технической поддержки Acronis, потому что она в кратчайшие сроки реагирует на любые наши заявки. И хотя мы сознательно стремились внедрять систему самостоятельно, техподдержка сыграла важную роль в этом процессе, наглядно показав нам все необходимые инструменты и помогая справиться со сложными ситуациями», - отметил Алишер Юсупов.

Новым трендом развития ИТ-инфраструктуры оператора стала виртуализация инфраструктуры с переходом на виртуальные машины с ОС Linux. Для этого были закуплены лицензии Acronis Backup Advanced Virtual Host для защиты экосистемы VMware. Это решение позволяет автоматически производить резервное копирование отдельных виртуальных машин или целых хостов, применяя современные технологии сжатия и дедупликации, которые позволяет значительно уменьшить количество сохраняемых данных. Кроме этого система позволяет производить восстановление любого сервиса или даже фрагмента данных за считанные минуты.

«В настоящее время мы постоянно создаем резервные копии примерно 35-40 терабайт самой разнообразной информации. Система Acronis Backup Advanced, оправдала свое наличие, позволяя нам за несколько минут восстановить серверы или даже отдельные файлы – просто вернув их пользователю после удаления», - добавил Алишер Юсупов.

По словам представителей компании, надежная система резервного копирования позволила оператору «Мегафон Таджикистан» сэкономить значительные средства на зеркалировании сервисов. Вместо закупки дополнительных серверов резервные копии виртуальных машин позволяют достичь высокого уровня доступности сервисов при значительно меньших затратах.

«Разрабатывая продукты Acronis, мы стремимся к высоким уровням безопасности и производительности. Благодаря этому сегодня Acronis Backup Advanced представляет собой семейство продуктов, способных защитить важные данные с минимальной нагрузкой на сеть и ИТ-инфраструктуру, а также обеспечить к ним максимальной быстрый доступ и восстановить работу приложений, критически важных для бизнеса таких компаний, как телекоммуникационный оператор», - добавил Олег Шайхатаров, вице-президент по разработке в Acronis.

Дальнейшее развитие

Оператор продолжает развивать свой бизнес в сфере облачных услуг. В настоящее время ИТ-Департамент планирует расширение количества лицензий для защиты виртуальных машин, работающих на базе VMware, и подключение к хранилищу данных новых дисковых массивов.

Сотрудники компании принимают участие в онлайн-вебинарах Acronis и изучают новейшие функции и возможности решений Acronis Backup Advanced, чтобы достичь дальнейшего повышения эффективности защиты данных оператора и его клиентов.

Задачи:

-Обеспечение непрерывности работы бизнес-систем;

-Гарантия доступности данных для пользователей облачных сервисов;

-Защита информационных активов от атак хакеров и ошибок пользователей.

Инфраструктура:

- Собственная инфраструктура: физические серверы с ОС Linux и Windows,

- Виртуальные машины на базе экосистемы VMware

Решение:

Acronis Backup Advanced Server

Acronis Backup Advanced Virtual Host

Преимущества:

-Повышение надежности и безопасности ИТ-инфраструктуры,

-Минимальное время восстановления

-Поддержка виртуальных машин

-Защита баз данных и почтовых серверов

-Возможность гранулярного восстановления необходимых файлов

-Возможность прозрачного перехода на новую операционную систему

О компании Acronis

Компания Acronis установила стандарт защиты данных в гибридном облаке, разработав решения для резервного копирования, аварийного восстановления, синхронизации и безопасного доступа. Благодаря технологиям копирования образов и AnyData Engine компания Acronis предоставляет удобную, полноценную и выгодную защиту файлов, приложений, и операционных систем в любых средах — виртуальных, физических, облачных, мобильных. Компания Acronis, основанная в 2003 году, защищает данные более 5 миллионов пользователей и 500 000 компаний в 145 странах. Компания получила более 100 патентов, а ее решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая миграцию, клонирование и репликацию, были признаны лучшими продуктами года. Сегодня решения Acronis доступны во всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и реселлеров облачных продуктов.

О компании «МегаФон Таджикистан» (ЗАО «ТТ мобайл)

Акционеры компании: 75% - доля ПАО «МегаФон», 25% - доля ОАО «Точиктелеком»

Работает на территории Республики Таджикистан с 2001 года. Абонентами компании являются на сегодняшний день более миллиона жителей по всей стране, которые получают надежную и качественную связь даже в труднодоступных регионах республики.

Компания предоставляет услуги сотовой связи стандарты GSM 900/1800 3G-UMTS, 3,5G HSDPA и 4G LTE, владеет лицензиями на предоставление услуг телематических служб и передачи данных (включая IP телефонию).

Подробная информация: www.megafon.tj

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