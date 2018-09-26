"Сафед-Дара" не вошла в топ-10 курортов для горнолыжного отдыха россиян
14:46, имрӯзМуаллиф: Asia-Plus
Сурат: ASIA-Plus
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных курортов ближнего зарубежья и стран СНГ, популярных для горнолыжного отдыха российских туристов зимой 2018-2019 года.
Единственного таджикского горнорлыжного курорта в списке предпочтений россиян не значится.
Первое место рейтинга занял Шымбулак в Казахстане: он лидирует по популярности горнолыжных туров россиян в страны СНГ. Туристический бюджет в Шымбулаке составит менее $100.
Второе место занимает курорт "Гудаури" (Грузия), третье – "Шахдаг" (Азербайджан).
Дешевле всего зимний отдых обойдется в белорусских Силичах и Логойске - до $70 в сутки, дороже всего – на Шахдаге и Туфандаге в Азербайджане - более $100 в сутки. Отдых в узбекском Чимгане будет стоить в Чимгане $70.
Топ-10 горнолыжных курортов стран СНГ, составленный по результатам анализа турпоездок в зимний сезон-2017/18, выглядит следующим образом:
1. Шымбулак, Казахстан,
Высота, на которой расположен курорт Чумбулак, превышает 2,2 километра. Чтобы добраться до него из Алматы, достаточно 15 минут езды на автомобиле. Место расположения — Заилийское Алатау.
2. Гудаури, Грузия
Курорт Гадаури расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это один из самых молодых и развитых курортов Закавказья. Курорт расположен в 120 км от Тбилиси.
3. Шахдаг, Азербайджан
Международный горнолыжный комплекс Шахдаг расположен в красивейшем мест Кавказа у подножия одноименной горы. Это в северо-восточной части Азербайджана, недалеко от границы с РФ. Рядом раскинулся национальный государственный парк с тем же названием. Курорт расположен на высоте 2500 метров над уровнем моря.
4. Силичи, Беларусь
Горнолыжный центр «Силичи»
5. Цахкадзор, Армения
Цахкадзо́р — город в Котайкской области Армении, популярный горнолыжный и климатический курорт; расположен в 50 км к северо-востоку от Еревана и в 5 км от районного центра, города Раздан.
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6. Чимган, Узбекистан
Чимган - наиболее популярный горнолыжный комплекс Узбекистана расположен в 80 км от Ташкента
7. Каракол, Кыргызстан
«Каракол» - горнолыжный курорт в Кыргызстане. Расположен в 7 км от города Каракол (Иссык-Кульская область). В советские времена ее использовали для проведения тренировок Олимпийской сборной страны. В 2004 году база была полностью модернизирована. Сегодня "Каракол" - идеальное место не только для подготовки спортсменов, но и для активного отдыха.
8. Логойск, Беларусь
В Республике Беларусь есть своя «Швейцария» – сказочно красивое место недалеко от Минска, курорт Логойск
9. Туфандаг, Азербайджан
Горнолыжный курорт «Туфандаг» (956 м - 1920 м) - самый современный курорт не только в Азербайджане, но и во всем бывшем Советском Союзе, горнолыжный комплекс запущен в эксплуатацию в 2014 году. Курорт Туфандаг находится в 4 км от города Габала – древней столицы Кавказской Албани. Расстояние от международного аэропорта Габалы 20 км, от столицы Азербайджана Баку 220 км.
10. Алтайские Альпы, Казахстан
Расположен в Восточном Казахстане. неподалеку от города Усть-Каменогорск
По данным агентства, на этих горнолыжных курортах россияне планируют отдыхать предстоящей зимой в среднем неделю.
Рейтинг составлен по результатам анализа турпоездок в зимний сезон 2017-2018.
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