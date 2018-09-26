В конце августа постановлением правительства были утверждены рекомендуемые физиологические нормы потребления основных продуктов питания на душу населения. Если перевести эти нормы на деньги, то получится, что пенсионерам, студентам и немалой категории работающих людей в республике не по карману даже просто кушать.

Поясним, что физиологические нормы питания – это научно обоснованные нормы, полностью покрывающие потребность организма и обеспечивающие его всеми необходимыми веществами в достаточных количествах и оптимальном сочетании. Физиологические нормы потребления не являются постоянными, и они периодически уточняются и пересматриваются.

Каждая страна рассчитывает их для своих условий, включающих климат, экономические и географические факторы, сложившиеся традиции питания и другие условия.

Ярмарка-продажа госрезерва Фото АП

Вышеприведенные нормы были разработаны учеными Республиканского Института питания Минпрома и новых технологий. Принятый правительством документ является нормативным, и служит базой для планирования производства и потребления продуктов питания, оценке их резервов, разработке мер соцзащиты населения в области питания и других целей.

Для чего нужны физиологические нормы?

Заместитель директора Республиканского Института питания Икром Бобоев говорит, что нормы необходимы правительству для расчетов количества продовольствия для населения Таджикистана, достигшего уже 9 млн., рационального размещения предприятий пищевой промышленности, для принятия мер по обеспечению продовольственной безопасности.

- Сопоставив статистические данные производства того или иного вида продуктов с потребностью в нем, можно стимулировать производство недостающей продукции, или отказаться от излишнего производства, - пояснил Бобоев.

Он также рассказал, что физиологические нормы питания рассчитывались для мужчин, женщин и детей. Для мужчин было рассчитано 5 норм, в зависимости от вида трудовой деятельности, для женщин - 4. Отдельно рассчитывались нормы для инвалидов. В результате были рассчитаны средние физиологические нормы.

Вышеназванные расчеты помогут также в решении проблемы продовольственной безопасности. Напомним, что под продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. Она также подразумевает физическое наличие продуктов питания в достаточном количестве, возможность доступа к ним населения, достаточную покупательную способность жителей, а также потребление продуктов в тех количествах, которые необходимы для обеспечения потребностей.

Поговорим о безопасности

Между тем, положение в области продовольственной безопасности Таджикистана неблагоприятное, и уже давно беспокоит экономистов, ученых и руководство страны.

В Таджикистан и ранее, в советский период, подавляющее большинство продуктов завозилось из других республик СССР. Но тогда это было экономически оправдано: страна выращивала ценный сорт тонковолокнистого хлопка на 80% своих поливных земель, а взамен сюда бесперебойно поступали мука, картофель, мясо, рыба и многие другие виды продуктов. Неплохо работали и таджикские предприятия пищевой промышленности: молочные заводы и мясокомбинаты во всех областях страны, мощный комбинат по выпуску хлопкового масла, работающий на местном сырье, крупная кондитерская фабрика, многочисленные предприятия плодоовощной консервной промышленности и виноделия.

Ярмарка-продажа госрезерва Фото АП

В настоящее время большая часть этих предприятий бездействует или работает на четверть мощности. Несмотря на сообщения сотрудников Минсельхоза об увеличении объемов выращивания пшеницы, картофеля, фруктов и овощей, на рынках страны держатся высокие цены даже на местную плодоовощную продукцию. Наглядным примером служит лето и осень 2018 года, когда на внутреннем рынке виноград, бахчевые культуры и фрукты были в ограниченном количестве и, соответственно, цены на них, по сравнению с прошлым годом, поднялись в несколько раз.

По данным Агентства по статистике, в Таджикистане из года в год экспорт продовольствия составляет 3 - 4%, а в импорте 20 - 25% от общего объема внешней торговли. Основными импортированными товарами являются: пшеница и мука занимающие наибольший удельный вес, сахар, масло растительное, овощи, фрукты, картофель, изделия из муки (макароны, лапша, рожки, хлеб, пирожное, печенье), молочные продукты, чай, рыба и другие.

Между тем, по международным стандартам, продовольственная безопасность страны нарушается, если импорт составляет более 20%. Некоторые эксперты считают, что в Таджикистане этот показатель составляет более 60%.

В результате говорить о продовольственной безопасности страны не приходится. Это вынуждает власти страны принимать дополнительные меры. Для решения проблемы в конце 2010 года был принят Закон «О продовольственной безопасности», в соответствии с которым, в случае необходимости, могут быть приняты меры государственной поддержки в области обеспечения продовольственной безопасности.

В своем последнем послании парламенту глава государства сказал: «Необходимо за счет 4-х структур и служб Министерства сельского хозяйства образовать Комитет по продовольственной безопасности при правительстве. Правительству страны поручается, с учетом реальных потребностей страны на продовольственную продукцию и доступа населения к качественным продуктам, разработать и внедрить новую государственную программу продовольственной безопасности».

Эмомали Рахмон также неоднократно говорил о необходимости увеличивать площади садов и виноградников, наращивать производство фруктов и овощей.

А как в других странах?

В других странах, в том числе соседних, аналогичные постановления принимались гораздо раньше, десять и более лет назад.

Мы решили сравнить таджикские нормы с нормами других стран, и нашли в интернете физнормы Всемирной организации здравоохранения, России, и соседних стран – Казахстана и Кыргызстана.

И получилось, что по сравнению с ними Таджикистан лидирует только по хлебу, маслу, овощам и бахчевым культурам. Остальные ценные белковые продукты питания заложены в отечественных нормах намного меньше. Так, по мясу – на 46%, по рыбе – на 56% меньше чем в РФ, и на 42% меньше, чем в Казахстане, но почти на уровне с Кыргызстаном. Молока - вообще мизер по сравнению с ВОЗом и в 2,5 меньше, чем в Казахстане, в 1,7 раз меньше, чем в Кыргызстане.

Отметим, что наиболее приближенным к Таджикистану является рацион Кыргызстана, его калорийность «составляет 2430.7 ккал, что соответствует первому уровню питания, достаточному для преодоления хронического недоедания».

К сожалению, нам не удалось, на момент написания статьи, узнать какова калорийность отечественного рациона. Однако, судя по тому, что Кыргызстан опережает нас по белковым продуктам, даже не специалисту ясно, что калорийность отечественного рациона значительно ниже.

Ярмарка-продажа госрезерва Фото АП

Также постановление правительства этой соседней республики содержит сведения по собственной обеспеченности внутреннего продовольственного рынка по всем приведенным видам продуктов.

Какова покупательская способность населения?

В связи с утверждением физиологических норм потребления основных продуктов питания, не мешает обратить внимание на один из аспектов продовольственной безопасности - достаточную покупательную способность, и, соответственно, потребление продуктов питания в тех количествах, которые необходимы для сохранения здоровья и трудоспособности.

Для этого мы сопоставили стоимость рациона по физиологическим нормам питания и покупательную способность населения Таджикистана.

Проставив в таблице существующие ныне цены, мы определили стоимость каждого вида продукта и подсчитали итоговое число – 554 сомони. Подчеркнем, это сумма, необходимая только на питание одного человека.

Между тем, минимальная зарплата не повышалась уже три года, и размер её составляет 400 сомони, средний уровень пенсий - 271 сомони, с учетом недавнего повышения минимальная пенсия составляет – 180 сомони, стипендия – 118 сомони. Средняя заработная плата по республике - 1378 сомони. Отметим, что такую зарплату имеет небольшая часть работающих, и она едва покрывает прожиточный минимум, установленный в РТ.

По существу, постановление №451 констатирует, что пенсионерам, студентам и немалой категории работающих не по карману физиологическое питание, не говоря уже об одежде и других насущных затратах.

Впрочем, это давно известный факт. Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала, что в Таджикистане в 2014-2016 годы недоедали 30,1 процентов населения или 2,6 миллионов человек.

В докладе ФАО «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии» говорилось, что при этом, ВВП на душу населения среди стран региона ЕЦА является самым низким в Таджикистане, в 2015 году он составил всего 933 доллара. Аналитики ФАО также отмечали, что наиболее высокий уровень недоедания в странах региона зарегистрирован в Таджикистане.



Что с продовольственной корзиной?

Нам также показалось интересным сопоставить рацион физиологических норм питания, ныне утвержденных правительством и продуктовой корзины, входящей в состав потребительской корзины.

Напомним, что впервые размер потребительской корзины был определен в Таджикистане шесть лет назад, в середине 2012 года, после принятия в 2009 г. Закона «О прожиточном минимуме».

В рационе 2012 года суточный состав питания содержал в среднем 64 гр. белков, 67 гр. жиров и 319 гр. углеводов, обеспечивающих энергетическую ценность на 2134 ккал. При этом разработчики утверждали, что этого набора должно хватить для сохранения здоровья и трудоспособности людей, не занятых тяжелым физическим трудом.

Ярмарка-продажа госрезерва Фото АП

Между тем, профессор, академик Нуриддин Каюмов, который занимался аналогичной работой еще в советский период, возражал против последнего утверждения. В своей статье «К вопросу об обеспечении потребностей населения Таджикистана продовольствием и о минимальном потребительском бюджете (Журнал «Экономика», №4, 2016г) он писал: «Потребление на уровне физиологического минимума (1800 килокалорий) позволяет человеку существовать лишь как биологическому организму, то есть, обеспечивает энергические затраты на жизнедеятельность самого организма, но не восстанавливает его трудоспособность. Питание на таком уровне калорийности в течение нескольких месяцев ведет как к умственной, так и физической деградации. Но для прожиточного минимума необходимо 2400 килокалорий. Такой минимум, как вынужденная мера, существовал только в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

Нехватка белков и жиров отрицательно сказывается на здоровье людей и качестве рабочей силы, приводит к физическому истощению людей, сокращению продолжительности жизни, изменению их психики и поведения, то есть к разрушению генофонда нации».

Мы предлагаем нашим читателям самим оценить разницу между набором продуктов на 2134 ккал и физиологической нормой.

В соответствии с Законом «О прожиточном минимуме», её пересчет должен производиться не реже одного раза в 5 лет. Но прошло уже полных шесть лет, а об изменениях не слышно.

Начальник управления трудовых отношений и уровня жизни населения Минтруда, миграции и занятости населения Раджабали Раджабов на наш вопрос об этом сообщил: «В настоящее время Институт труда и занятости населения нашего министерства занимается этим и в будущем представит свои предложения». Когда это произойдет он ответить не смог.

Между тем, разница в официально определенных рационах питания и их доступности для населения, прожиточным минимумом и реальных доходах и расходах населения настолько велика, что большая часть трудоспособного населения делает выбор в пользу миграции.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus