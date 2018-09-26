Таджикская делегация на выставке «IFTM TOP RESA» в Париже

Таджикские туристические организации представляют страну на международной туристической выставке «IFTM TOP RESA», которая проходит в Париже с 25 по 28 сентября.

Возможности и туристические услуги Таджикистана представляют ООО “Рохат тур”, ООО “Ориент Адвентур”, ООО “Олами саёхат” и др., сообщили в Комитет по развитию туризма.

Уголок Таджикистана, оформленный в национальном стиле, называется «Таджикистан – туристическая страна».

В Комитете отметили, что Таджикистан уже второй раз принимает участие в этой выставке.

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Участие в ней дает возможность наладить отношения с другими туристическими организациями мира для дальнейшего продвижения туристического потенциала республики.

В нынешней выставке в Париже, которая отмечает в этом году 40-летие, принимают участие более 10 тыс. туристических фирм из 200 стран мира.

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