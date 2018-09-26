Генеральная прокуратура Таджикистана отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках жителя Явана Шахбоза Ахмадова. Надзорный орган обязал прокуратуру Явана провести дополнительную проверку доводов местного жителя.

Житель города Яван Шахбоз Ахмадов 31 июля 2018 года обратился в Группу правовой помощи Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане за помощью.

По его словам, с 16 по 20 июля 2018 года он незаконно содержался в ОМВД города Явана, где подвергался пыткам и жестокому обращению.

«Он утверждал, что его избивали, в том числе били, ногами и пытали током. По его словам он, не выдержав сильной физической боли, признался в том, что умышленно ударил ножом человека, чем причинил ему тяжкое телесное повреждение», - сообщили в Коалиции.

Однако уже 20 июля его отпустили домой, так как была установлена личность человека, подозреваемого в совершении данного преступления.

«Сам пострадавший, который находился в больнице, также не опознал в Ахмадове нападавшего. Таким образом, Шахбоз Ахмадов оказался невиновным в совершении преступления, в котором «чистосердечно признался», - отмечают в Коалиции.

Эксперт межрайонного отдела судебно-медицинской экспертизы по районам Джами, Хуросон и Яван, куда обратился Ахмадов, заключил, что на теле Ахмадова выявлены телесные повреждения в виде ссадин, характер и свойства которых свидетельствуют о том, что они получены под воздействием тупых и твёрдых предметов.

6 августа 2018 года прокуратура города Явана начала доследственную проверку по заявлению адвоката о неправомерных действиях сотрудников милиции ОМВД Явана в отношении Ахмадова. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что в действиях милиционеров не было обнаружено состава преступления.

Адвокат направил запрос в вышестоящую инстанцию, в результате чего 17 августа 2018 года Генеральная прокуратура РТ истребовала материалы дела и, изучив их, отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой «в связи с незаконностью и поспешностью принятия».

Дело вновь направлено на дополнительное расследование в прокуратуру Хатлонской области. Коалиция планирует в сотрудничестве с адвокатом предоставить все доводы и доказательства, чтобы добиться наказания лиц, виновных в применении пыток.

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