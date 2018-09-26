Компания «МегаФон Таджикистан» запустила базовые станции третьего поколения в джамоатах Шахристан и Фандарья. Еще у 25 тысяч жителей Шахристанского и Айнинского районов появилась возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.

Продолжая развитие сети, «МегаФон Таджикистан» устанавливает базовые станции 3G даже в самых отдаленных населенных пунктах Согдийской области. Жители еще нескольких кишлаков теперь могут пользоваться мобильным интернетом для просмотра новостей, чтения книг онлайн, переписки в соцсетях или по электронной почте и для других целей. Кроме того, в районах, где мобильный интернет третьего поколения появился в прошлые годы, «МегаФон Таджикистан» проводит работы по увеличению скоростей доступа до 42 Мбит/с, что практически в два раза выше, чем ранее. Это повысит удобство использования интернет-сервисов и работу с «тяжелым» контентом.

«Проекты по развитию сети позволяют нам соответствовать растущим потребностям абонентов в качественных услугах связи, прежде всего – в высокоскоростном мобильном интернете, – отмечает Далер Наимов, руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области. – Сейчас «МегаФон Таджикистан» обеспечивает 3G-связью уже 85% населения Согда, и объем трафика продолжает расти. Конечно, это обусловлено не только строительством сети, но и появлением на рынке доступных устройств, поддерживающих эту технологию. Обеспечение надежной мобильной связью жителей дальних джамоатов – одна из важнейших задач для нашего региона».

Оптимальным тарифом для новых пользователей Всемирной сети, живущих в районах Согдийской области, будет «Включайся! Общайся» за 99 сомони в месяц. Этот пакет включает 500 минут звонков, безлимитный трафик на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Vkontakte, Twitter и мессенджеры Viber, WhatsApp, IMO и Facebook messenger. Помимо этого, абоненту предоставляется 3 Гб интернета на любые другие сервисы.

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