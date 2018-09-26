В Туркменистане будет введена «обоснованная система оплаты» газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг. Как сообщило 25 сентября агентство «Туркменистан сегодня», об этом на первом заседании восстановленного Халк Маслахаты (Народного Совета) заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент напомнил, что «в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы». Однако, по его словам, сейчас «доходы населения заметно увеличились, созданы каждой семье широкие возможности для заработка». А значит – настало время подумать о том, что природные богатства должны сохраниться и для будущих поколений. Именно целям экономии ресурсов и послужит новая «обоснованная система тарификации».

Бесплатное пользование газом, водой и электроэнергией было введено в Туркменистане в 1993 году при первом президенте Сапармурате Ниязове. Счета за коммунальные услуги были крайне незначительными, квитанция приходила раз в год. Это не способствовало экономии. Местные жители могли не выключать газ на кухне, чтобы потом не тратить спичку на его включение. Власти, в свою очередь, практиковали непостоянную подачу воды, электричества и газа (их могли давать лишь несколько часов в день либо неожиданно отключать совсем), сообщает ИА «Фергана».

Преемник Ниязова Бердымухамедов изначально не пытался изменить ситуацию с ЖКХ, более того, он ввел талоны на бесплатный бензин (хотя его цена и так была одной из самых низких в мире). Но в 2014 году выдача бесплатного бензина была прекращена (при том, что рыночные цены на бензин успели сильно вырасти), а Бердымухамедов с тех пор начал регулярно заявлять о нецелесообразности беспрецедентных льгот на ЖКХ. В 2015 году стоимость коммунальных услуг выросла в 12-15 раз, хотя и осталась крайне низкой в сравнении с другими странами. Полностью бесплатным до осени 2017 года оставался только газ.

Халк Маслахаты, как высший парламентский орган, существовал с 1997 до 2007 года. Бердымухамедов преобразовал Халк Маслахаты в Совет Старейшин и лишил его всех законодательных полномочий. Функции Совета Старейшин были совещательными, а законодательным органом считался лишь Меджлис (парламент). На последнем заседании Совета Старейшин 9 октября 2017 года было объявлено о планах преобразовать совет обратно в Халк Маслахаты. В июле была назначена дата первого двухдневного заседания восстановленного органа – 24-25 сентября. К этому мероприятию власти готовились как к общенациональному празднику, который затем должен перейти в празднование Дня Независимости 27 сентября.

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