Ещё недавно справка №026, необходимая при поступлении в школу, в столичных поликлиниках стоила «как договоришься», но, как правило, не более 15 сомони. При этом признаемся, что многие из нас не сдавали никаких анализов за наших детей – иначе это вышло бы дороже.

Сейчас ситуация не изменилась, ты так же можешь не сдавать анализы, но заплатить должен уже 78 сомони.

В конце августа в соцсетях появились жалобы, что универсальная справка формы 026, необходимая, например, при поступлении в школу подорожала до 78 сомони.

Мы решили выяснить, в чем дело и за что мы платим при медосмотре.

В столичной поликлинике №5 корреспонденту «АП» сообщили, что прейскурант цен утверждён под №591 от 09.08.2016 года Министерством здравоохранения и соцзащиты.

Стоимость услуг по освидетельствованию здоровья, то есть обычный медосмотр, составляет 53 сомони. Эта же сумма, кстати, вывешена на всеобщее обозрение на доске объявлений этого медицинского учреждения.

В Центре профилактического медицинского осмотра действуют другие расценки, утверждённые ещё в 2012 году.

Над кассой в прейскуранте указано, что получение справки формы 038 (для устройства на работу), №026 (для поступления детей в школу) и №083 (для водителей) стоит по одной цене - 48 сомони.

Обследование ребенка врачами и выдача справки №026 в Центре семейной медицины и здоровья городской поликлиники №2 стоит 78 сомони.

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В поликлинике также объяснили, что и другие формы справок (обследование) стоят не меньше 78 сомони.

- 30 сомони надо платить за медосмотр врачей и 48 - за анализы в лабораториях ООО «Бехдошти» - это сеть частных лабораторий в госмедучреждениях, - сообщила семейный врач в поликлинике.

Эксперимент

Почему так разнятся цены и за что, собственно, мы платим? На этот вопрос мы решили узнать ответ не как журналисты, а как рядовые граждане, придя на осмотр.

В первый день (27 августа), мы отправили за справкой формы №038 в Городской центр здоровье №2 района Сино одного молодого студента. Он смог получить её за 31 сомони.

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При этом он заплатил только за осмотр врачей, а результаты якобы взятых у него анализов в лаборатории ООО «Бехдошти», врач просто написал сзади справки, что называется, от балды.

Но второй день (28 августа), в этот же центр отправился уже наш журналист. Но вместо 31 сомони от него потребовали уже 79 сомони.

Когда он заявил, что его знакомый только вчера получил здесь справку за 31 сомони, в поликлинике отметили, что врач ошибся:

- Она забыла взять у него деньги за анализы в лаборатории «Бехдошти» и со своего кармана уже заплатила 48 сомони, - сообщили в поликлинике.

В результате, журналист «АП» заплатил 31 сомони в общую кассу поликлиники за осмотр врачей, хотя по ним он не ходил, и 48 сомони - за анализы в лаборатории «Бехдошти», анализы при этом он реально сдавал, и получил чек.

Что касается «осмотра врачей», семейный врач нашего журналиста просто заполнила все графы вместо врачей и за всех них поставила печать - «здоров».

А анализы и вовсе сдавать не обязательно, обязательно лишь за них заплатить.

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Так получилось и с нашим журналистом, несмотря на то, что он все их сдал, врач выдала ему справку о хорошем здоровье, не дожидаясь ответа лаборатории.

По наблюдению журналиста «АП» многие из обратившихся в тот день за справками не сдавали ни кровь, ни мочу на анализы, но платили 38 сомони в кассу ООО «Бехдошти».

Почему 78 сомони?

Родители школьников накануне 1 сентября негодовали в соцсетях, что справка №026 раньше стоила не более 15 сомони. В Минздраве «АП» сообщили, что такого никогда не было.

- До введения обязательного медицинского обследования в государственных медучреждениях, приём врачей осуществлялся бесплатно, и граждане платили только за анализы в лабораториях, - сообщил «АП» Саидали Хафизов, начальник Управления финансами и планирования бюджета области здоровья и социальной защити населения при Минздраве.

А новые расценки, как и некоторые новые формы справок (№38 и №83), по его словам, были приняты для выявления инфекционных болезней.

- Новые формы справок, а также форма №26 были утверждены в 2016 году приказом Министерства здравоохранения для проведения обязательного медицинского осмотра в государственных медицинских учреждениях, - отметил он.

- Что входит в стоимость справки?

- Приём врача терапевта, невропатолога, оториноларинголога, окулиста, хирурга и стоматолога по 5 сомони и общий анализ крови 8 сомони, общий анализ мочи 6 сомони, анализ кала на яйца глист 6 сомони. Итого 50 сомони в государственных медицинских учреждениях с государственными лабораториями.

Но в лабораториях ООО «Бехдошти» общий анализ крови в развёрнутом виде стоит 19 сомони, общий анализ мочи - 14 и анализ кала - 15 сомони. Итого, с учетом осмотра врачей, справка стоит 78 сомони в медучреждениях, где функционируют лаборатории «Бехдошти».

- Насколько нам известно, ООО «Бехдошти» - это сеть частных лабораторий. Кому она принадлежит, и на каком основании работает в госучреждениях?

- Сеть лабораторий ООО «Бехдошти» работает в государственных медицинских учреждениях по трёхстороннему соглашению Министерства здравоохранения, Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом и самого ООО «Бехдошти».

- Получается, что если в какой-то поликлинике по соглашению услуги лаборатории предоставляет ООО «Бехдошти», то у человека нет выбора - пойти в другую поликлинику, ведь такие справки выдаются только по месту прописки?

- Да, житель должен получить справку у семейного врача, где зарегистрирован.

«Фароз» не «Фароз»

По сообщениям СМИ сеть лабораторий ООО «Бехдошти» принадлежит частной компании «Фароз» - одному из главных игроков на нефтяном рынке, которая в последние годы оказывает услуги и в других отраслях.

Однако в пресс-службе компании «АП» не подтвердили факт принадлежности компании к «Фарозу».

Между тем, источник «Радио Озоди» ранее сообщал, что в прошлом году «Фароз» установила в лечебных учреждениях страны более 600 лабораторий экспресс -диагностики, которые оснащены новейшей медицинской аппаратурой.

В Министерстве здравоохранения и социальной защиты «АП» не сообщили, кому принадлежит ООО «Бехдошти», однако заявили, что в стране работают 1253 лабораторий, из которых 145 частных и 1108 государственных.

- Из 145 частных на территории республики работает 53 лаборатории ООО «Бехдошти», - сообщил Саидали Хафизов.

Руководителей самой компании нам найти не удалось.

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