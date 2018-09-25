Если вы окончательно решили обосноваться на этом средиземноморском острове и задумались о покупке здесь собственного жилья, то этот материал для вас.

Древняя культура, сочетание удовольствий цивилизаций и первозданной тишины, кристально чистое море, чистейшие пляжи, живописные горы и прекрасные погодные условия - все это Кипр.

Это поистине уникальный остров, где соседствуют разные времена и культуры: древнегреческие гимназии и храмы, остатки поселений каменного века, византийские монастыри, римские театры и виллы, готические соборы, венецианские крепости, турецкие мечети. Впечатляет, не правда ли?

Возможно, поэтому многие наши соотечественники выбирают Кипр для отдыха, но в последнее время все чаще таджикистанские инвесторы вкладывают в недвижимость на острове. Потому, что покупка недвижимости на Кипре это не только отдых, но и выгодные инвестиции с высоким доходом.

Компания Döveç Construction Group, которая специализируется на строительстве жилых комплексов на Кипре, предлагает таджикистанцам стать владельцем собственного жилья на этом средиземном острове.

Как это сделать, что нужно знать и предусмотреть на начальном этапе в интервью «АП» рассказал менеджер по продажам этой компании Алибек Абдулхамидов.

Алибек Абдулхамидов

- Расскажите о компании Döveç Construction Group? В каких направлениях она специализируется?

- Компания Dovec Construction (Довеч Констракшн) была основана в 1989 году Мухарремом Довечем, проработавшим более 20 лет в строительном бизнесе. Мухаррем был членом строительной ассоциации Turkish Cypriot Builders.

Сочетание предыдущего опыта и компетентности позволили компании достичь высоких результатов. Она пользуется репутацией компании с высоким качеством строительства, обслуживания и инновационных идей. Döveç Construction Group - является семейным бизнесом, поэтому ее репутация сохраняется тщательно год за годом. Сейчас компанией управляет сын Мухаррема - Бурчин Довеч, который также прилагает много усилий для достижения целей компании. Благодаря хорошо поставленной работе, на протяжении многих лет компания расширяла и продолжает пополнять портфолио недвижимости и применять современные идеи. Она завоевала доверие клиентов не только на территории Кипра, но и за рубежом. На сегодняшний день компания построила и успешно сдала в эксплуатацию более 1000 жилых и коммерческих зданий.

В группу компаний Dovec входят 5 компаний: мебельная фабрика Arredo, сеть общежитий Alfam в кампусе Восточно-Средиземноморского Университета, фитнес-центры Dovec Fitness и автогаллереи Auto Trend.

- Döveç Construction Group специализируется на строительстве вилл, жилых комплексов, таунхаусов и частных проектов. Строите ли вы в других регионах, кроме Северного Кипра?

- На данный момент компания строит только на Северном Кипре, но имеет свои представительства в разных странах, например в Турции, России, Украине, Беларуси и других странах СНГ, Европы и Ближнего Востока. И наконец, совсем скоро планируем открытие представительства в Таджикистане.

- Скажите, что представляют собой ваши проекты? Какие особенности они имеют?

- Компания реализует разные проекты, как бюджетные, так и люкс, в центре города или ближе к морю. В деле строительства компания зарекомендовала себя одним из лидеров сектора Северного Кипра. Тому подтверждение бронзовая награда, которую получила наша компания за проект Golden Residence в центре города Фамагуста, как лучшая разработка на территории Турции и Северного Кипра.

Golden Residence - это уникальный комплекс, расположенный в самом центре Фамагусты и являющийся, по праву, лучшим и первым в своем роде проектом в этом городе. Комплекс состоит из 87 двухкомнатных квартир. Инфраструктура включает открытый и крытый бассейны, хамам и сауну, спортзал, открытую и крытую парковки, ресепшн, видеонаблюдение, домофон, 3 лифта и многое другое.

В строительстве всех наших объектов используются только самые лучшие материалы и с каждым новым проектом компания старается сделать проект еще лучше. Яркий пример - наш новый комплекс Terrace Park, состоящий из 1, 2 и 3-комнатных квартир и пентхаусов. Проект отличается своим уникальным дизайном и просторными террасами и инфраструктурой.

- Архитектурные решения и дизайн ваших проектов очень стильные. Прямо мечта…

- Вы правильно отметили, мы не продаем квартиры, мы предоставляем возможность исполнить желание, ведь для многих покупка квартиры на острове в средиземном море является мечтой. Каждый из наших объектов уникален в своем роде.

Все зависит от потребностей клиента, от того какой тип недвижимости он хочет приобрести. Для себя, для сдачи в аренду или это просто инвестиции, в центре города или подальше от центра, поближе к морю, разные проекты, разных ценовых категорий. Но есть определенные стандарты для всех объектов. К примеру, недвижимость сдается не “коробкой”, а с отделкой, дизайном, встроенной кухонной мебелью, гардеробами в каждой спальне, сантехникой, домофоном, солнечными панелями и мотором для воды. Все это является стандартом для нашей компании, а вам остается купить мягкую мебель и бытовую технику.

- А строительство социальных объектов в жилых комплексах входит в проект?

- Перед строительством проектов, конечно же, учитывается наличие социальных объектов, как парки, детские площадки и т.д. Обычно наши проекты расположены в пешей доступности к ним, а если таковых нет, то мы их строим.

- Бывают индивидуальные запросы на дизайн, мебель? Вы их рассматриваете или же предлагаете свои варианты?

- Меблировкой квартир занимается наша компания Arredo, которая производит высококачественную smart фурнитуру. Также наша компания занимается дизайном всех квартир. В некоторых проектах на начальных стадиях клиентам дается возможность выбрать цвет мебели и отделки (кафель, керамика, гранит). И, конечно, мы рассматриваем индивидуальные запросы наших клиентов.

- А после продажи вы обслуживаете клиентов?

- Да, наша компания сопровождает клиента во время всего процесса - как до покупки, так и после. Dovec является управляющей компанией, и это выгодно клиентам, которые покупают квартиру с целью сдачи в аренду. Наш отдел по аренде занимается поиском арендаторов и присутствие владельца даже не обязательно. Следует отметить, что для отдыха и инвестиций больше всего пользуются спросом квартиры-студии, 1- и 2-спальные квартиры, а для ПМЖ обычно покупают 2- и 3-спальные квартиры.

- Что вы можете предложить клиентам в Таджикистане?

- Клиентам из Таджикистана мы можем предложить, как жилую, так и коммерческую недвижимость. Также наша компания помогает инвесторам открыть свой бизнес в упрощенном порядке, что является несомненным преимуществом.

- На каком этапе строительства можно приобрести жилье, какие приблизительные сроки сдачи в эксплуатацию?

- Обычно многие клиенты покупают недвижимость на ранних этапах, во время кладки фундамента. В этот период гораздо выгоднее покупать. Потому, что до сдачи комплекса цены вырастают до 20%. То есть наши клиенты уже преумножают в капитале за счет роста цен. Например, в комплексе Golden Residence цены за квартиру после достройки увеличились почти на 20%.

В среднем, сроки сдачи домов варьируются в пределах 1,5 - 2 лет на комплекс. Помимо всего, наша компания предоставляет беспроцентную рассрочку от 2 до 4 лет на строящиеся проекты. А иностранцы могут получить кредит на покупку недвижимости в местных банках.

- Какова средняя цена квартиры в жилом комплексе?

- Средняя цена на квартиры 700-1000 фунтов за кв.м. В основном на ценообразование влияет месторасположение объекта, размер земли, удаленность или приближенность к морю и собственно затраты на строительство. Хотелось бы отметить, что, в основном, в строительстве наших домов используются стройматериалы из Германии и Турции.

- Как Вы оцениваете таджикский рынок недвижимости?

- Рынок недвижимости Таджикистана неуклонно развивается, и это заметно по тому, как разрастается город. Но все же стоит отметить, что многие проекты похожи друг на друга и не предоставляют дополнительных возможностей. А с точки зрения инвестиций окупаемость квартир в реальности не такая высокая и не гарантированная. Сегодня покупатели не просто хотят приобрести квартиру, но и использовать ее как актив, приносящий доход.

Тут не надо быть специалистом, чтобы понять: к примеру, покупка недвижимости на Кипре это не только здоровый и качественный отдых, но и выгодные инвестиции с высоким доходом. Между тем, покупая квартиру в Таджикистане, в нее еще надо вложиться для ремонта. Сравнивая элитную недвижимость Таджикистана, можно отметить, что стоимость многих превышает сотни тысяч долларов, в то время как за те же деньги можно купить квартиру в элитном комплексе посреди Средиземноморья. Разница очевидна.

Всё об инвестициях в Северном Кипре вы можете узнать в рамках эксклюзивной презентации компании Döveç Construction в Hyatt Regency Dushanbe.

Презентация состоится 4 октября с 10:00 до 11:30 (кофе-брейк до 12:30) и с 16:30 до 18:00 (кофе-брейк до 19:00). Дополнительная информация по ссылке https://www.facebook.com/events/2167666739933693/ или по телефону +992900209169.