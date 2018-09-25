Организация «Международная тюремная реформа» (Penal Reform International) поможет Таджикистану усовершенствовать пенитенциарную систему.

Договоренность о дальнейшем сотрудничестве была достигнута 24 сентября на встрече руководства Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана (ГУИУН) и регионального директора представительства PRI в Центральной Азии Азамата Шамбилова.

Стороны обменялись мнением о текущей ситуации в уголовно-исполнительной системе в странах Центральной Азии, современных трендах и тенденциях в реформировании уголовно-исполнительной системы в разных странах мира.

Пресс-служба ГУИУН МЮ РТ

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан и Региональным Представительством Penal Reform International в Центральной Азии.

Подписанию Меморандума предшествовали совместные мероприятия, а также переговоры и обсуждение планов по усовершенствованию уголовно-исполнительной системы, в результате которых стороны достигли договоренности о сотрудничестве, оказании экспертной и технической поддержки.

PRI взаимодействует с ГУИУН с 2004 года и за это время были проведены ряд важных мероприятий по развитию пенитенциарной системы в Таджикистане.

Самыми активными годами сотрудничества двух организаций был период с 2004 по 2007 годы, когда была оказана техническая и экспертная поддержка по борьбе с туберкулезом и другими заболеваниями в местах лишения свободы и создан учебный центр при ГУИУН.

Пресс-служба ГУИУН МЮ РТ

Региональный директор Penal Reform International в ЦА Азамат Шамбилов выразил благодарность начальнику ГУИУН МЮ Республики Таджикистан Изатулло Шарифзода за конструктивное сотрудничество и открытость.

«Мы высоко ценим проводимую работу в уголовно-исполнительной системе, в частности в создании системы ресоциализации и реинтеграции осужденных, где в последние годы проделаны очень важные мероприятия и созданы программы занятости осужденных в местах лишения свободы. Со своей стороны, мы приложим все необходимые усилия для оказания экспертной и технической поддержки в успешной реализации намеченных планов. Наша организация приветствует проводимые реформы в системе уголовного правосудия в Республике Таджикистан и готова оказать всю необходимую поддержку в реализации поставленных задач», - заявил Шамбилов.

Пресс-служба ГУИУН МЮ РТ

PRI является одной из профильных международных организаций, специализирующихся в реформировании пенитенциарной системы во всем мире, которая имеет многолетний опыт в разных странах в Европе, Азии и Африке. PRI обладает консультативным статусом в ООН и Совете Европы.

Деятельность Международной тюремной реформы в Центральной Азии началась в 1998 году.

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