С 1 июля 2019 года жителей Узбекистана будут премировать за предоставление в правоохранительные органы видеозаписей, доказывающих факт нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Премия людям, предоставившим видеозапись нарушений, будет составлять 5% от минимальной заработной платы — 9215 сумов ($1,14). Информацию об информаторах запрещено раскрывать, передает Podrobno.uz.

Кроме того, с этого же времени заработает обязательный порядок по установке видеорегистраторов в автотранспортные средства юридических лиц, работающих в сфере пассажирских перевозок, независимо от их организационно-правовой формы.

Видеозаписи о правонарушениях, зафиксированных видеорегистраторами, установленными в автотранспортных средствах физических и юридических лиц, будут приравниваться к видеозаписям правонарушений, произведенным специальными автоматизированными техническими средствами фото и видеофиксации, а также приниматься к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus