В столичную милицию за прошлый год и с января до сентября этого года попали 10 тыс. 392 несовершеннолетних. 6 тыс. 336 являются из них – ученики столичных школ, остальные - приезжие из регионов страны.

Несовершеннолетние были доставлены в отделы милиции за бродяжничество, попрошайничество, посещение развлекательных центров, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Однако, попали в милицию и те, кто пытался заработать себе на кусок хлеба путем мойки транспортных средств, работая грузчиком, или в качестве кондуктора в общественном транспорте.

Начальник милиции Душанбе бьет тревогу

Начальник столичной милиции Шариф Назарзода озабочен высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних в Душанбе. По его словам, она имеет тенденцию к ухудшению.

На встрече с руководителями общеобразовательных школ города, которая прошла 24 сентября, глава столичной милиции заявил, что, несмотря на проведение профилактических мероприятий, правонарушения, совершаемые столичными школьниками в текущем году выросли в разы.

Шариф Назарзода обратил внимание директоров школ города на то, что большинство правонарушений совершаются несовершеннолетними под покровом ночи.

«За восемь месяцев текущего года подростки совершили 7,1% правонарушений с 6 часов утра до 12 часов дня, 9,8% - с 12 часов дня до 18 часов вечера, 32,9% - с 18 часов вечера до 24 часов ночи, 50,2% - с часу ночи до 6 часов утра. Это свидетельствует о том, что родители вообще не интересуются, где находятся их дети ночью», - заявил Назарзода.

Шариф Назарзода пресс-служба столичной милиции

Он заявил, что, согласно его приказу, каждый четверг столичная милиция теперь будет проводить мероприятие под названием «День школы»: в этот день во всех школах города милиционеры будут вести беседы с учениками.

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