Компания «МегаФон Таджикистан» запускает уникальную финансовую услугу «Единый баланс». С его помощью можно объединить абонентский счет с электронным кошельком Atlas Pay и использовать средства единого счета для оплаты услуг.

«До недавнего времени «телефонные» средства можно было использовать исключительно на оплату услуг связи. Мы первыми в Таджикистане предлагаем расширить границы экономической свободы клиентов. По сути, телефон станет «кошельком», деньги из которого можно брать на самые разные цели», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

Для подключения новой услуги необходимо скачать приложение Atlas Pay в магазине Play market (для устройств на базе ОС Android) и App Store (для устройств на базе iOS). В настройках приложения нужно ознакомиться с условиями предоставления оферты и подключить услугу «Единый баланс». После этого баланс абонента будет доступен в приложении Atlas Pay для оплаты различных услуг и товаров. С помощью данной услуги возможно оплачивать на мобильную связь, коммерческое телевидение, социальные сети, мессенджеры и т.д.

Подробная информация об услуге на сайте www.megafon.tj