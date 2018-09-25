Решением мэра Душанбе Рустама Эмомали в рамках подготовки города к зиме в октябре в водопроводных сетях города будут проведены ремонтно-профилактические работы.

В соответствии с утвержденным планом, в ходе проведения ремонтных работ и монтажа оборудования на станциях подача питьевой воды прекратится на одни сутки, сообщает пресс-служба мэра столицы.

С 23:00 часов 3 октября до 24:00 часов 4 октября подача воды прекратится в кварталах Шараф, Аль-Беруни, в Республиканской клинической больнице имени А. Дьякова, Государственном учреждении «Душанбинский городской зоопарк», ГУП «Центральный республиканский стадион», ООО «Кохи Навруз», на улице Варзишгарон, на проспекте Рудаки (начиная с улицы Бухоро до улицы С. Гани), проспекте Исмоили Сомони, улицах М. Турсунзаде, Шевченко, Шероз, С. Носира, Шотемура, Ф. Ниязи, Абдулло Командира, М. Холова, Л. Шерали, Г. Абдулло, Азизбекова, Ф. Шахобова, Л. Толстого, М. Миршакара, Пушкина и Техрон.

С 23:00 часов 10 октября до 24:00 часов 11 октября в махаллях Маърифат, Крупская 1 и 2, 61, 63, 64, 65, на улицах Н. Карабаева, Каххорова, Фучика и Абдуллаева, Назаршоева, Каратегинская, Ховарон, Гулобод, Зебуниссо, Чиноро 1 и 2, К. Худжанди, Восифи, Хайробод, Джавонон, Карин Манн, Зафара, С. Р. Афарди, Улугбека, У. Зокони, А. Савдо, Афзали, на проспекте Рудаки от ГУП «Рохи охани Точикистон» до ГУП «Гостиница «Душанбе» и на части улицы С. Айни до поворота на ГУП «Международный аэропорт Душанбе», в кварталах 191, 192, Бинокорон и на деревообрабатывающем комбинате.

С 23:00 часов 17 октября до 24:00 часов 18 октября питьевой воды не будет в махаллях Худжамбиёи боло и Худжамбиёи поён, Шафак, А. Соатов, Амиршоев, Захматобод, Сахбо, К. Рахимов, Анзоб, Гулистон, Зайнаб-биби, У. Хайём и Сари-Осиё, на улицах П. Толиса, Гагарина, Сурхоб, Мехнат, Карамова, Шевченко, на проспекте Рудаки (от перекрестка улицы У. Хайяма до улицы С. Гани), а также в парке С. Айни, Республиканской больнице и Медгородке, в махаллях Н. Мухаммада, Курган, Хорог, Бахори и Бадахшан 1 и 2, на улицах Дружбы народов, А. Дониша, Истаравшан, Хусейнзода, Нарзикулова, Академиков Раджабовых и С. Айни от дома №1 до №77 района Шохмансур, в махаллях 10 — 15, 15А, 31, 82, 91, 92, 101, 102, 112, Зарафшон 1 и 2, Испечак 1 и 2, Мухандис, Мехробод, Мир Саид Алии Хамадони, Навободи боло и Навободи поён, Буни Хисорак, Дехи боло, Панджруд, Ободкорон, Бунёдкорон, Лучоби боло и Лучоби поён, Комсомол, Казокон 1 и 2, Мовароуннахр, Камонгарон, Шишхона, Хаёти нав, Карамишикор и на улице Бобо Хамдама, на улицах Каххарова, Мирали, Мушфики, Сохили, Н. Карабаева до улицы Шестопалова, в микрорайонах 23, 24, Равшангарон, Дарвоз, Яккачинор и на ТЭЦ-1 города Душанбе.

С 23:00 часов 31 октября до 24:00 часов 1 ноября питьевой воды не будет в махаллях 43, 64, 65, на улицах Борбада и Фирдавси района Фирдавси, в махаллях Мехнатобод, Навруз, Рохи нав, 32, 33, 52, 53, 83, 84, 103, 104, на улицах Нахимова, Мира, Юсуфа Вафо, А. Каххори, П. Сулаймони, Тургенева, Р. Набиева и Ханжина района Сино.

Мэрия Душанбе просит жителей города в указанные время запастись достаточным количеством воды в соответствии с данным распорядком.

Мэр Душанбе поручил главам столичных районов, директору ГУП «Душанбеводоканал» в период осуществления запланированных работ с использованием водовозов обеспечить жителей города питьевой водой.

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