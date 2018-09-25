Уроженец Таджикистана Навруз Ахмедов исполнил романс «Не лукавьте» («Моя душечка») в шоу «Голос 60+» и своим выступлением завершил этап слепых прослушиваний.

Его исполнение покорило Льва Лещенко, который нажал заветную кнопку и стал наставником таджикистанца.

Песня, которую двумя голосами - мужским и женским - исполнил на прослушиваниях Ахмедов, была написана в конце XIX века.

60-летний Навруз Ахмедов несколько лет назад приехал в Москву и сейчас работает режиссером на телевидении. После прослушивания в интервью Первому каналу, где и идет трансляция шоу, он заявил:

"Моя мама всю жизнь пела, бабушка пела очень хорошо. В детстве я рисовал и пел, других особых успехов у меня не было. Я решил стать художником. Потом поступил в ГИТИС, сейчас работаю на телевидении. Главное для меня — семья, не хватало только сцены. Я всегда ставлю для себя цель и стараюсь выполнить задуманное".