Он - единственный рефери, представлявший Таджикистан на прошедших недавно в Индонезии летних Азиатских Играх и получивший за судейство высокие отзывы специалистов.

О том, как простой борец из Душанбе стал признанным арбитром мирового уровня - в интервью «АП» с международным судьёй по вольной борьбе 1S (высшей) категории Хабибулло Нарзуллоевым.

- Расскажите о своих первых шагах в спорт?

- У меня не было большого выбора в вопросе занятий спортом. Как и все мальчишки, гонял мяч во дворе, но еще очень нравилась борьба. Впервые начал ходить на секцию вольной борьбы в 1981 году, тогда мне было 11 лет. Занимался во дворце спорта профсоюзов «Мехнат», в Душанбе. Моим первым тренером был Виктор Зинич, отличный специалист. У него я научился азам борьбы. Три года спустя перешел в Республиканский спорт-интернат. Занимался с большой охотой, старался быть похожим на наших известных борцов. В Таджикистане тогда не было компьютеров, и интернета. О достижениях борцов других стран узнавали через газеты, журналы, телевидение. Мечтали о больших турнирах.

- Долго пришлось ждать медалей за пределами страны?

- С первого года учебы, после каждого успеха во внутренних республиканских чемпионатах начал выезжать на международные турниры. Свою первую медаль – золотую, завоевал на всесоюзном юношеском турнире «Белые ночи» в Ленинграде (Санкт-Петербург). Год спустя там же занял второе место. Еще из значимых медалей – «серебро» на всесоюзном турнире «Кубок надежды» в Ташкенте в 86-м. Два года спустя на престижном всесоюзном мастерском турнире в грузинском Гори занял второе место и выполнил норматив мастера спорта СССР. Во внутренних чемпионатах пять раз становился чемпионом Таджикистана.

Фото с личной страницы Х.Нарзуллоева в соцсети. Рефери Хабибулло Нарзуллоев на Азиатских Играх в Индонезии.

- А когда решили стать судьёй и почему?

- Всякий раз, когда у меня несправедливо отбирали баллы, когда незаслуженно отдавали победу сопернику (смеется). Вообще то, мои родители старались, чтобы помимо спорта я еще и хорошо учился. И сейчас у меня три диплома – автодорожника, экономиста-финансиста и юриста. Работал директором инновационной консультационно-внедренческой фирмы “Данкс”. Но завершив выступления на ковре, я не мог оставить борьбу.

В 1999 году был назначен руководителем спортивного клуба “Пахлавони”, дважды избирался генеральным секретарем федерации вольной и греко-римской борьбы Таджикистана. Занимался и тренерской работой. Одновременно судил схватки на соревнованиях – сначала внутренних, затем за пределами страны. Тренерская работа тоже интересная, но требует большого труда. Зато когда твой воспитанник побеждает на ковре, забываешь обо всем, радуешься, как своей победе. В 2011 году за подготовку участника олимпиады и бронзового медалиста чемпионата мира среди студентов присвоили звание заслуженного тренера Таджикистана.

- Много было судейств на больших турнирах?

- Таких за последние годы набралось немало. Первый серьезный экзамен - Азиатские игры в Гуанчжоу в 2010 году. В том же году в итальянском Турине судил мировой чемпионат среди студентов. Два года спустя был приглашен в качестве рефери на чемпионат мира среди молодежи в Румынии. Затем – судейства на Универсиаде в Казани, чемпионате мира в Ташкенте, Азиатских играх в корейском Инчхоне. Недавно вот, как вы знаете, вернулся с Азиатских игр в Индонезии.

- А как попадают судьи на подобные соревнования?

- Все просто, и в то же время, сложно. Как и в других видах спорта, сначала нужно иметь опыт работы в значимых внутренних и международных соревнованиях, судейскую категорию. Подав заявку и получив приглашение, необходимо сдавать экзамен, в котором помимо отличных знаний правил борьбы, надо показать хорошее владение английским или французским языком. На этом путь к высшему уровню судейства не заканчивается. Приходится доказывать свой уровень на международных турнирах и ежегодно на контрольных экзаменах.

Во время встречи с президентом МОК Томасом Бахом и председателем Олимпийского совета Азии (ОСА) Шейхом Ахмадом аль-Фахадом Аль-Сабахом в Душанбе. Июнь 2015 года. Фото с личной страницы Х.Нарзуллоева в соцсети.

- Много схваток судили в Индонезии?

- Не считал, но около 30 наберется.

- Не было сложных поединков?

- Не без этого. Легче, когда у одного борца уровень выше, чем у его соперника. Там все видно. А вот когда сталкиваются два равных по мастерству борца, все решает одна ошибка спортсмена, порой незначительная на первый взгляд, но достаточная, чтобы отдать победный балл его сопернику. Тут не обходится без споров сторон, повторных просмотров. Такие моменты были и в моем судействе, но в итоге выяснялось, что все было по-честному.

- Часто приходится доказывать свою правоту на подобных турнирах?

- Такие моменты возникают почти во всех турнирах у многих судей. Борец или его секундант могут опротестовать судейское решение во время схватки, бросив на ковёр, так называемый челлендж – небольшой мягкий предмет цвета формы борца.

Например, однажды подобное произошло в моем судействе на турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске. Боролись два тяжеловеса – россиянин и иранец. Схватка была непростой, но в итоге совершив один прием, победил представитель хозяев. Иранцы бросили челлендж, начали предъявлять мне претензии. Хочу отметить, что в вольной и греко-римской борьбе, в отличие от некоторых других видов, в таких случаях протест рассматривается прозрачно, объективно, независимой комиссией прямо на месте. При этом спорный эпизод несколько раз в замедленном формате транслируется и на больших мониторах в зале, и зрители также могут наблюдать за спорным моментом. Так сделали и в моем случае. Выяснилось, что иранец проиграл по делу. Тренер в итоге извинился.

- В списках приглашённых на предстоящий чемпионат мира по борьбе в Венгрии есть и ваша фамилия. Готовы судить схватки без ошибок?

- Надеюсь, приму участие на этом чемпионате и не буду разочарован своей работой. От ошибок никто не застрахован, все мы люди. Но у судьи на ковре не должно быть симпатий к одному из спортсменов. И тогда даже проигравший борец после схватки подойдёт и протянет тебе руку, поблагодарив за честное судейство.

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