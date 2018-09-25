Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» приступила к полетам из Душанбе в подмосковный аэропорт Жуковский. Рейсы по маршруту "Душанбе - Жуковский – Душанбе" будут выполняться три раза в неделю.

Авиакомпания "Cомон Эйр" будет выполнять рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба аэропорта "Жуковский".

Кроме того, "Сомон Эйр" будет осуществлять перевозку пассажиров по маршруту Куляб-Жуковский: по понедельникам, пятницам и субботам.

До настоящего времени полеты из Душанбе в "Жуковский" выполнялись только российскими авиакомпаниями - «Уральскими авиалиниями» и «Ют-Эйр».

Весной этого года из-за не получения разрешения таджикскими авиакомпаниями в аэропорт Жуковский произошёл конфликт между авиавластями Таджикистана и России, на некоторые рпейсы были введены обоюдные ограничения.

Однако авиаконфликт благополучно завершился после переговоров. Все введенные ограничения на воздушное сообщение между городами РФ и Таджикистана были сняты в начале апреля.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus