Эту неделю выпусков мы начнем с неординарного и нового для Таджикистана – в Душанбе в эти выходные открылся первый контактный зоопарк.

Здесь можно не только посмотреть на таких экзотических животных, как еноты, сурикаты, мангусты, коалы и куати, но и потрогать каждого без страха быть покусанным.

В целом, по словам владелицы заведения Парвины Исхаки, в помещении 500 м² размещены более 50 разновидностей необычных для жителей Таджикистана животных.

История о контактном зоопарке выйдет в эфир уже завтра, 25 сентября. Не пропустите!

После, в среду, вас ожидает видеосюжет из Исфары. Там мы пообщались с потомственными ремесленниками, у которых самая старая в Таджикистане школа резьбы по дереву: исфаринской резьбе по дереву - более 1100 лет, уверяют мастера.

Но чтобы вы понимали, насколько они являются истинными устодами своего дела, мы лишь приведем вам в качестве примера комплекс «Кохи Навруз» - именно мастера этой школы вручную выполнили 6,500 тыс м² резной отделки вип-зала «Гулистон», куда не раз были приглашены высокопоставленные гости нашей страны.

Не пропустите историю, ведь авторов таких уникальных работ надо знать в лицо.

Закончим эту неделю мы сюжетом о новом памятнике Джами и Навои, который установили в парке напротив здания КЧС. История выйдет в день официального открытия монумента, 27 сентября, когда с официальным визитом к нам приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Автором памятника является известный скульптор Гафур Джураев, который также изготавливал монументы Айни в столичном одноименном парке, Исмоили Сомони в Зафарабаде и Накибхона Туграла в районе Айни.

Он нам рассказал о том, какую мысль и идею он постарался вложить в новый памятник Джоми и Навои.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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