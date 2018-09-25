АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Баку на чемпионате мира по дзюдо пройдут соревнования в весовой категории до 100 кг. Таджикистан представляет Саиджалол Саидов.

- В Батуми состоится 2-й тур Всемирной шахматной олимпиады. В ней участвуют сборные команды Таджикистана (мужская и женская).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 СЕНТЯБРЯ

2008 - ООН обратилась к донорам, попросив выделить $34,7 миллиона на неотложную продовольственную помощь Таджикистану.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 СЕНТЯБРЯ

1951 – Родился писатель Неъматулло Худойбахш

1952 – Родился уролог Абдурасул Гафуров

1952 – Родился доктор медицинских наук Абдусамад Дустов

1956 – Родился ученый Давлатали Холов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.