Конституционный суд Молдовы на время отстранил президента от управления страной из-за его отказа утвердить новых министров.

Он отстранен от исполнения своих прямых обязанностей: Додон отказался утвердить новых министров. Запрос в Конституционный суд страны направили депутаты Демократической партии, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что такое решение суд принял, чтобы дать возможность председателю парламента, который исполняет обязанности главы государства, подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Игорь Додон отверг предложенные кандидатуры, мотивируя это тем, что они не соответствуют данным должностям. Один из кандидатов не имеет медицинского образования, а ко второму есть вопросы «в области неподкупности».

По Конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.

Как пишет РИА Новости, Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.

Противостояние президента Молдавии с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

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