Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня на очередном заседании правительства страны поручил строго контролировать ход выполнения его указаний, которые былыи даны в ходе его встречи с активом ГБАО, сообщает пресс-служба главы государства.

Поручение было адресовано правительству страны и исполнительному аппарату президента Таджикистана.

Напомним, по итогам рабочей поездки по ГБАО президент Таджикистана 15 сентября на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области по обеспечению верховенства закона на территории ГБАО.

Он дал месяц срока главам области, МВД и ГКНБ республики для наведения порядка в Хороге. В случае, «если они не справятся, президент пообещал задействовать Вооруженные силы.

На сегодняшнем заседании правительство республики также одобрило проект поправок в Кодекс по градостроительству, в законы «О местных органах государственной власти», «Об Академии наук Таджикистана».

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