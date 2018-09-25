На конец августа 2018 года уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС составил 910,45 м, - говорится в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане, подготовленном министерством экономического развития и торговли.

Это максимальная отметка заполняемости Нурекского водохранилища: оно имеет нормальный подпорный уровень 910 метров.

Уровень воды на 53,45 м выше «мертвой отметки» (857 м), при достижении которой эксплуатация водохранилища запрещается по техническим параметрам.

Среднемесячный приток реки Вахш за август этого года составил 1382 кубометров в секунду, что на 6,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сентябре приток воды обычно снижается до 600 кубических метров в секунду, а в первой декаде октября – до 400 кубометров в секунду, после чего начинается использование накопленных в водохранилище водных ресурсов.

Приток воды в водохранилище Нурекская ГЭС Отчет «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане»

Между тем, ранее сообщалось, что в Кулябском регионе несколько дней не было света: его отключали по часам - с 5 до 8 часов утра, и вечером - с 17 до 24 часов. Специалисты «Барки точик» заявили, что это не энерголимит, а лишь профилактика, связанная с подготовкой к зиме.

В местных электроэнергетических сетях Куляба на прошлой неделе "АП" сообщили, что получили устное поручение от руководства «Барки точик» отключать подачу света по часам. Это, якобы, связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище.

«Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», - сказал «АП» заместитель начальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» Зариф Табаров.

Информацию о заполнения Рогунского водохранилища, что приводит к снижению приточности воды реки Вахш, подтвердили на условиях анонимности специалисты в энергетических структурах страны.

Первый агрегат Рогунской ГЭС планируется запустить 16 ноября этого года.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим, в апреле будущего года, планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

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