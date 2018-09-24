Данное поручение мэра Душанбе соответствующим городским службам было озвучено сегодня в ходе очередной сессии столичного маджлиса народных депутатов.

Помимо контроля цен, Рустам Эмомали также потребовал в преддверии зимнего сезона, который по прогнозам ожидается холодным и снежным, создать в городе необходимые запасы товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба главы города.

Он поручил главам городских районов, своим заместителям обеспечит в зимний сезон население города бесперебойно электроэнергией, увеличить количество домов города, подключенных к централизованному отоплению.

«Мэр подчеркнул, что ожидаемые зимой снегопады не должные создать помехи в работе общественного транспорта и снабжения населения питьевой водой», - отмечает пресс-служба.

Кроме этого, для привлечения туристов в Душанбе Рустам Эмомали поручил в ближайшее время создать Совет по развитию туризма в столице, и предоставить ему подробный отчет о состоянии отрасли до 1 ноября.

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