В специальной печи Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана было уничтожено почти 248 кг наркотиков.

Все эти наркотики проходили по делам, по которым поступили исполнительные листы из судебных органов.

В частности, было сожжено более 40 кг героина, почти 18 кг опия, 165,3 кг гашиша, более 24,5 кг каннабиса и др., сообщили в АКН.

По данным Агентства, всего в текущем году на сегодняшний день в специальной печи Агентства уничтожено более 2,5 тонны наркотиков, из которых более 357,5 составлял героин.

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