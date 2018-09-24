Бободжон Ширинов, который в июне этого года убил свою 33-летнюю жену с особой жестокостью на суде признал себя частично виновным. Об этом «АП» сообщил отец супруги подсудимого Мохиры Ятимовой – Ахлиддин Ятимов.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Ширинова по статье 104 часть 2 УК РТ (убийство, совершенное с особой жестокостью) было начато в начале прошлой недели в суде города Душанбе.

«В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалах в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым», - сказал Ятимов.

По его словам, на сегодняшний день суд, в основном, допрашивает свидетелей трагедии.

33-летний Бободжон Ширинов, экс-секретарь Высшего экономического суда Таджикистана, был задержан по подозрению в убийстве своей бывшей супруги в июне. Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге. Мохира Ятимова была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

Бободжон Ширинов – сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

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