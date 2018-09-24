Инфраструктуру высоковольтной региональной линии электропередачи CASA-1000 на территории Таджикистана будут строить шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited.

Соответствующие договоренности подписаны в конце прошлой недели в ходе состоявшегося в Алматы заседания Межправительственного совета регионального проекта CASA-1000.

В работе заседания приняли участие официальные делегации Таджикистана, Кыргызстана, Пакистана и Афганистана, а также представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Госдепа США, USAID, министерства международного развития Великобритании, Международной финансовой корпорации, специалисты Региональной программы по энергетическому сотрудничеству (Energy Links), сообщили «АП» в министерстве энергетики и водных ресурсов РТ.

Таджикистан представили министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоди, глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода, замначальника управления международных отношений исполнительного аппарата президента Баходур Саидзода.

На заседании, в частности, были обсуждены вопросы подготовительных работ по проекту и переход на непосредственные строительные работы.

По итогам заседания касательно таджикской части проекта были подписаны Соглашение между ОАХК «Барки точик» и шведской компанией ABB по строительству конверторной подстанции в Сангтуде мощностью 1300 МВт, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd по строительству таджикского участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и итальянской компанией CESI по консультационным услугам относительно объектов постоянного тока проекта.

Ранее были подписаны договоренности с иранской компанией «Моненко» по обеспечению надзора и ведению координационных работ по объектам переменного тока.

«Таким образом, практически все подрядные соглашения подписаны, и непосредственные строительные работы начинаются на территории всех стран-участниц проекта», - заключили в Минэнерго.

Ожидается, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.

Фото с сайта проекта CASA-1000

Что собой представляет проект CASA-1000?

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана

Хотя официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 был объявлен еще в мае 2016 года, непосредственные работы из-за задержки с отбором подрядчиков затянулись на два года.

Для реализации проекта потребуется построить: ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара, конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии), конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Пешаваре и другие объекты.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

Зачем Таджикистану эта линия?

Таджикские гидроэлектростанции в летний период осуществляют холостой сброс водных ресурсов в больших объемах, за счет которого, по словам энергетиков, можно было бы выработать дополнительные 5 млрд. кВт/ч электроэнергии. Однако это не делается из-за отсутствия рынков сбыта.

В настоящее время Таджикистан импортирует свою электроэнергию в небольших объемах в Афганистан из-за ограниченных возможностей инфраструктуры. Также с апреля этого года таджикская электроэнергия поставляется в Узбекистан и в сравнительно незначительных объемах в Кыргызстан. Последние две страны приобретают ее по цене в два раза дешевле, чем Афганистан. Основную причину реализации Таджикистаном своей энергии по низкой цене специалисты связывают, опять же, с отсутствием рынков сбыта с приемлемыми ценами.

CASA-1000 же расширит доступ таджикской энергии на афганский рынок, на рынки Пакистана, а возможно, и Индии, в будущем, которые имеют огромный спрос, особенно в летний период.

Тем более, Таджикистан строит Рогунскую ГЭС, возведение которой без наличия таких рынков не имеет никакого смысла: внутренние свои потребности в электроэнергии республика уже полностью удовлетворяет за счет имеющихся мощностей.

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