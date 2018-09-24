Дорогие авиабилеты заставляют таджикистанцев не только летать ташкентскими или бишкекскими авиакомпаниями, но чаще отправляться за рубеж наземным транспортом. Это долго и мучительно, но зато дёшево.

Во все направления

Из Душанбе в организованном порядке жители страны могут выехать в Россию и Казахстан с автовокзала (два раза в неделю). У касс международных перевозок народу всегда намного больше, и в основном это трудовые мигранты.

- Из Душанбе в Россию и Казахстан мы отправляем пассажиров по двум направлениям – через Турсунзаде и Худжанд. Стоимость билета в города России через Турсунзаде составляет от 900 до 1100 сомони. Например, до Оренбурга и Самары – 900 сомони, Москвы – 1100 сомони. До городов Казань и Астрахань можно добраться, купив билет за 1 тысячу сомони. В города Казахстана можно добраться через Худжанд. Билет до Алматы - 680 сомони, до Астаны – 700 сомони, - говорит кассир.

Отправляясь в Россию автобусом, пассажиры могут взять с собой достаточно большой багаж - 10 кг ручной клади и до 40 кг багажа, который можно разместить в специальных отделениях автобуса.

С открытием дорог через Узбекистан маршрут в Россию стал на сутки короче. Тем не менее, мигрантам приходится проводить в автобусе несколько дней, мучаясь от тесноты, неудобств и опасностей по долгой дороге.

- В этом году я поступил в Казанский университет, - говорит наш соотечественник Абубакр. – Решил поехать на учебу на автобусе. На самолете быстрее, но цены там сами знаете, какие высокие. Добирались до Казани почти 4 дня, дважды меняли автобусы, пересекли границы Узбекистана, Казахстана, России. Могли добраться и раньше, но на несколько часов застряли на границе России. Конечно, ехать сутками на автобусе – нелегко, но зато сэкономил родительские деньги. Они мне очень понадобятся на чужбине.

Другой наземный маршрут – железнодорожный. Дважды в неделю – по вторникам и субботам в столицу России отправляются поезда из Душанбе, и раз в неделю из Куляба. Цена в плацкартном вагоне из Душанбе стоит 1450 сомони, из Куляба – 1380.

Из Таджикистана в Россию добираются и через Кыргызстан, до города Бишкек на микроавтобусах «Спринтер», из Бишкека до России на автобусах «Мерседес». По пути делаются остановки в кафе для организованного питания.

Можно поехать на автобусе в Россию и из Бохтара (раз в неделю, по понедельникам). Дорога лежит через Узбекистан (пост «Дусти», г. Турсунзаде). Время в пути 4 суток, стоимость 5,5 – 6 тыс. российских рублей.

В Турсунзаде мигранты переходят границу и отправляются в Россию с узбекскими автобусами.

- Это намного дешевле, чем в Таджикистане, - говорит Фарход, который отправил своих родственников в Россию через узбекский город Денав. – Обходится примерно в 500 сомони.

Так поступают многие мигранты - на автобусах и маршрутках добираются до Бишкека, Ташкента и Самарканда, а оттуда пересаживаются уже на их автобусы или даже самолёты.

Кроме автобусов, в Россию мигранты ездят и на легковушках и маршрутках. Из разных районов Хатлонской области водители по объявлению собирают пассажиров. И, кстати, доезжают до России они на сутки раньше, чем автобусы.

Не верь рекламе

Нужно отметить, что большинство трудовых мигрантов, поехавших в Россию автомобильным путем, чаще негативно отзываются о своих поездках.

О злоключениях пассажиров свидетельствуют многочисленные сообщения в интернете. Мигранты рассказывают, что, например, когда ломается автобус, на его починку скидываются все пассажиры. «Перевозчики не предупреждают нас, что по пути они будут заправляться за наш счет», - отмечают мигранты.

- В рекламе по соцсетям, красочных объявлений потенциальный клиент видит фотографии, где показаны новые автобусы, их комфортные и уютные салоны. На самом деле все не так, - говорит один из пассажиров. – Мы ездили летом, жара в пустынях Казахстана невыносимая. По пути кончились запасы воды. Кондиционер не работал.

Часто случается, что новенькие автобусы довозят пассажиров до границы с Казахстаном и пересаживает их на старые. По свидетельствам пассажиров, автобусы и маршрутки для перевозок мигрантов обычно переоборудуют так, чтобы туда вместилось как можно больше людей и багажа.

На днях, пресс-служба МВД России сообщила, что в Красноярске полиция досмотрела следовавший в Таджикистан автобус. Техосмотр показал, что у автобуса неисправны тормоза и рулевое управление, не работают фары, а также не соответствуют требованиям шины.

А еще мигрантам на каждом шагу приходится платить. За питание, за купание. Автобус проезжает через границы 4-х стран – Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Россия. И везде на пунктах огромные очереди, но даже если их нет, все равно приходится платить, под разными предлогами.

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