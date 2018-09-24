200 учебников таджикского языка и литературы для учащихся 8-11 классов таджикоязычных школ Уч-Кургонской сельской управы Кадамжайского района Кыргызстана передал председатель города Исфары Сиджоуддин Саломзода.

Книги были переданы в ходе встречи с председателем Общества таджиков Уч-Кургона, заместителем председателя Общественного объединения таджиков Кыргызстана имени Рудаки Мавлонджоном Абдураззоковым.

На встрече 22 сентября в Исфаре стороны наряду с вопросами развития добрососедских отношений, сотрудничества в научно-культурной сфере, также обсудили нужды таджикоязычных школ.

Мавлонджон Абдураззоков, отметил, что в настоящее время в Уч-Курганской сельской управе функционируют 8 таджикских школ. «В этих школах существует проблема нехватки учебников на таджикском языке», - сказал Абдураззоков.

Сиджоуддин Саломзода, в свою очередь сказал, что Минобразования страны поддержал его запрос о содействии в вопросе выделения учебников на таджикском языке в школы с таджикским языком обучения соседней страны.

«Это пока первый шаг в этом направлении, и в будущем мы продолжим подобные инициативы», - отметил он.

Мавлонджон Абдураззоков сказал, что передаст эти учебники учащимся средних школ имени Садриддина Айни, Абдурахмони Джоми, Абуабдуллохи Рудаки и «Дусти».

Уч-Кургонская сельская управа является крупнейшим населённым пунктом Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана. В сельской управе преимущественно проживают таджики (65%), узбеки (25%) и кыргызы (около 10%).

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