Музыкальный клип молодой певицы из Кыргызстана, в котором она появляется в пиджаке, накинутом на кружевное нижнее белье, всколыхнул в соцсетях дискуссии о праве киргизских женщин на самовыражение, передает Kloop.kg

В песне "Кыз" ("Девушка") 19-летняя Зере Асылбек поет о том, что никто не должен указывать девочкам и женщинам, как себя вести и во что одеваться. Вместе с ней в клипе появляются девушки в разных нарядах - от хиджабов и традиционных киргизских платьев до купальников.

Это первая песня Зере. Сам трек был выпущен два месяца назад, однако активно обсуждать его начали только с появлением клипа. Те, кто поддерживает Зере, фотографируются в нижнем белье, выкладывая фотографии в Facebook и отмечая, что "в патриархальном обществе приходится раздеваться, чтобы заявить о своих правах".

Другие угрожают певице расправой, утверждая, что киргизской девушке так выглядеть не полагается. Она выкладывает скриншоты угроз, среди которых - обещание " убить ее". Если кто ещё не знает, о каком клипе идёт речь, то вот он:

Песня ожидаемо вызвала бурю обсуждения в кыргызском сегменте соцсетей.

А то, что в клипе видно нижнее белье Зере, кажется, сделало молодую певицу главным ньюсмейкером страны в этом месяце — кыргызские издания берут у нее интервью, видео про нее на Youtube набирают десятки тысяч просмотров, а за несколько дней на аккаунт девушки в инстаграме подписались более 3 тысяч человек.

Вместе с этим некоторые пользователи начали писать певице личные сообщения с угрозой расправы, если она не удалит клип из соцсетей. Зере уже обратилась в правоохранительные органы, которые приступили к проверке.

Но чтобы понять, какие настроения и в какой пропорции доминируют в кыргызском сегменте соцсетей, мы скачали все комментарии из поста инстаграм-аккаунта @omks_video.

Почему именно этот аккаунт? Потому что, во-первых, он очень популярен в Кыргызстане (710 тысяч подписчиков, большинство из Кыргызстана), и, во-вторых, там было много комментариев. Очень много — больше 3200, если быть точным.

Обсуждение было, мягко говоря, не самым однозначным. Комментаторы разделились на полярные лагеря — одни горячо поддерживают феминистский посыл песни Зере, другие не стесняются выражать свою ненависть и оскорблять её.

Среди тех, кто поддерживает Зере, больше женщин. Мужчины — в основном, злые и агрессивные. Женщины более склонны поддерживать Зере, но отрицательных комментариев от них все равно больше, чем положительных. Они, как и мужчины, осуждали появление певицы в клипе в нижнем белье и считали, что ей нужно похудеть, прикрыться, постыдиться бога и родителей.

Тем не менее, около сотни женщин яростно защищали Зере от злобных комментаторов — здесь были и длинные тексты о том, что мужчинам надо сначала посмотреть на себя, и похвала за смелость, и просто позитивные эмоджи.

Было очень много оскорбительных комментариев про внешность Зере, и большую часть из них оставляли мужчины. Были и те, кому понравилась сама песня и ее посыл, но не то, как выглядит певица.

На пике обсуждения отец певицы вступился за свою дочь и сказал, что поддерживает её.

«Вчера вышел клип дочки. Наряду с теми, кто выразил негативное мнение, много тех, кто дал высокую оценку клипу. Если одни звонят с поздравлениями, другие пишут в личку: «Агай, неужели эта «баба-яга» Ваша дочь? Как дочь такого педагога как Вы может пойти на такое?» Да, Зере моя дочка. Свободомыслящая дочь свободного Кыргызстана», - написал отец Зере - Асылбек Жоодонбеков на своей странице.

Он также написал, что она с детства научилась принимать решения, открыто выражать свое мнение, быть активной, ставить точные цели и уметь достигать их, бороться с несправедливостью, быть творческой, не обманывать других и не обвинять кого-либо без доказательств.

«У неё есть свое мнение о происходящем в Кыргызстане. Ей сейчас 19 лет. Она с 17 лет активно участвует в разных социальных проектах. Она настроена против несправедливого отношения к женщинам и девушкам в нашем обществе. Случай с Бурулай сильно на нее повлиял, он стал толчком для создания этой песни.

Поддерживаю ли я как отец появление дочери в таком виде? Нет, не поддерживаю. Мама поддерживает? Абсолютно не поддерживает, она против.

Тогда почему же я дал возможность своей дочери петь в нижнем белье? Я постарался понять её. Я не навязываю дочке свои требования только от того, что я её отец. Если спросит, попросит помощи — вмешаюсь. Я сам учил ее принимать самостоятельные решения, когда это касается учебы, работы, творчества. Значит, команда, которая снимала клип, приняла такое решение. Дорогой друг из Фейсбука. Если этот мой небольшой пост запятнал ваше доверие ко мне, я извиняюсь. Не задумываясь, удалите меня из друзей. Кстати… Даже если из-за бурных обсуждений будет возможность переснять клип, я бы не вмешался. Я бы сказал: «Доченька, решайте сами!», - написал отец Зере.

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