Восточные сладости и мучные изделия ценятся по всему миру. Главное их преимущество в том, что они готовятся исключительно из натуральных продуктов, без использования искусственных красителей и консервантов.
Рецепты многих блюд среднеазиатской кухни и секреты приготовления долгое время хранились в строжайшей тайне. Kaktakto рассказывает о самых популярных из них.
Казахстан
Жент
Национальное праздничное блюдо, изготавливаемое из талкана (мука крупного помола из ячменя или пшеницы), с добавлением сушеного толченого творога, топленного масла, сахара, меда, изюма, орехов. Его готовили после рождения ребенка, по случаю шилде и бесик тоя, к сороковинам.
Баурсаки
Небольшие пончики, которые готовят из самых простых и доступных каждому ингредиентов: муки, дрожжей, кефира и специй. Это блюдо подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу. Подают его к чаю и кумысу.
Кыргызстан
Жупка – лепешка к чаю.
Она готовится из муки, молока и соли. Жупка подают к молоку, айрану, шурпо. При подаче к чаю можно подать каймак или сметану.
Каттама
Слоеные лепешки с луком, которые готовятся на сковороде и относятся к традиционным блюдам.
Таджикистан
Халвои тар — жидкая мучная халва.
В разогретый бараний жир медленно засыпают муку и жарят, помешивая до образования коричневого цвета. Затем добавляют сахарный сироп и перемешивают. Готовую халву разливают по тарелкам. В халву можно добавить орехи, миндаль, фисташки, ванилин.
Нишолло – взбитые с сахаром яичные белки
Сладость, напоминающая варенье белого цвета, только немного гуще.
Нишолло – традиционный десерт таджикской кухни. Готовится к национальным праздникам, чаще во время месяца Рамазан.
Считается, что блюдо появилось в XIV веке, оно было заимствовано у монголов, завоевавших Центральную Азию в начале XIII века.
Кандалот — миндаль в сахаре.
Кандалот появляется в результате того, что, что очищенный миндаль поливают
тонкой струей сахарного сиропа. Миндаль должен покрыться белой оболочкой сахарного сиропа, которая по остывании станет твердой. Кандалот также можно приготовить и с фисташками, арахисом, ядрышками абрикосовых косточек, орехами.
Туркменистан
Бекмес
Натуральный сироп или сгущенный фруктовый сок, который готовят без добавления сахара. Часто его называют фруктовым медом. Это очень вкусный напиток, который у туркмен подают в качестве десерта.
Рецептов бекмеса много, каждое туркменское племя имеет свой рецепт, где учитывается какие ягоды или даже овощи будут использованы для приготовления десерта.
Пишме
Туркменские пышки. Главное съесть, пока она горячие и хрустящие. Их готовят из теплой воды, дрожжей, сахара, соли и муки. При подаче посыпать сахарной пудрой.
Узбекистан
Нават (набот)
Традиционная узбекская сладость, представляющая собой кристаллизованный сахар. Иногда подается к чаю вместо обычного сахара или карамели.
Нават готовят из концентрированного сахарного сиропа или виноградного сока с добавлением определенных пряностей. Горячий сироп наливают в большие казаны, где горизонтально натянуты нити, вокруг которых кристаллизуется нават.
Нават может быть разного цвета: от белесого до темно-коричневого.
Парварда
Традиционная узбекская карамель в форме подушечки, обсыпанной мукой.
В парварду иногда кладут травяные добавки или пряности, которые не только меняют цвет лакомства, но и придают ему полезные свойства.
Пашмак
Сахарная халва, которая еще во времена средневековья считалась хорошим лечебным средством против заболеваний легких и бронхов.
Приготовленная для пашмак масса вытягивается в тонкие нитки, разрезается на небольшие кусочки и затем скручивается в колбаски. Стоит отметить, что для длительного хранения пашмак подходит плохо. Он увлажняется и теряет форму. Поэтому желательно готовить его небольшими порциями, чтобы долго не хранить.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста