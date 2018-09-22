Восточные сладости и мучные изделия ценятся по всему миру. Главное их преимущество в том, что они готовятся исключительно из натуральных продуктов, без использования искусственных красителей и консервантов.

Рецепты многих блюд среднеазиатской кухни и секреты приготовления долгое время хранились в строжайшей тайне. Kaktakto рассказывает о самых популярных из них.

Казахстан

Жент

Национальное праздничное блюдо, изготавливаемое из талкана (мука крупного помола из ячменя или пшеницы), с добавлением сушеного толченого творога, топленного масла, сахара, меда, изюма, орехов. Его готовили после рождения ребенка, по случаю шилде и бесик тоя, к сороковинам.

Жент Фото: Nur.kz

Баурсаки

Небольшие пончики, которые готовят из самых простых и доступных каждому ингредиентов: муки, дрожжей, кефира и специй. Это блюдо подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу. Подают его к чаю и кумысу.

Баурсаки Фото: astana.zagranitsa.com

Кыргызстан

Жупка – лепешка к чаю.

Она готовится из муки, молока и соли. Жупка подают к молоку, айрану, шурпо. При подаче к чаю можно подать каймак или сметану.

Жупка Фото: caucasianhistory

Каттама

Слоеные лепешки с луком, которые готовятся на сковороде и относятся к традиционным блюдам.

Каттама Фото: kabar.kg

Таджикистан

Халвои тар — жидкая мучная халва.

В разогретый бараний жир медленно засыпают муку и жарят, помешивая до образования коричневого цвета. Затем добавляют сахарный сироп и перемешивают. Готовую халву разливают по тарелкам. В халву можно добавить орехи, миндаль, фисташки, ванилин.

Халвои тар Фото: Darakchi

Нишолло – взбитые с сахаром яичные белки

Сладость, напоминающая варенье белого цвета, только немного гуще.

Нишолло – традиционный десерт таджикской кухни. Готовится к национальным праздникам, чаще во время месяца Рамазан.

Считается, что блюдо появилось в XIV веке, оно было заимствовано у монголов, завоевавших Центральную Азию в начале XIII века.

Нишолло Фото: cit.tj

Кандалот — миндаль в сахаре.

Кандалот появляется в результате того, что, что очищенный миндаль поливают

тонкой струей сахарного сиропа. Миндаль должен покрыться белой оболочкой сахарного сиропа, которая по остывании станет твердой. Кандалот также можно приготовить и с фисташками, арахисом, ядрышками абрикосовых косточек, орехами.

Кандалот Фото: http://wikireceptov.ru

Туркменистан

Бекмес

Натуральный сироп или сгущенный фруктовый сок, который готовят без добавления сахара. Часто его называют фруктовым медом. Это очень вкусный напиток, который у туркмен подают в качестве десерта.

Рецептов бекмеса много, каждое туркменское племя имеет свой рецепт, где учитывается какие ягоды или даже овощи будут использованы для приготовления десерта.

Бекмес Фото: sort-vinograd.com

Пишме

Туркменские пышки. Главное съесть, пока она горячие и хрустящие. Их готовят из теплой воды, дрожжей, сахара, соли и муки. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Пишме Фото: Ok.ru

Узбекистан

Нават (набот)

Традиционная узбекская сладость, представляющая собой кристаллизованный сахар. Иногда подается к чаю вместо обычного сахара или карамели.

Нават готовят из концентрированного сахарного сиропа или виноградного сока с добавлением определенных пряностей. Горячий сироп наливают в большие казаны, где горизонтально натянуты нити, вокруг которых кристаллизуется нават.

Нават может быть разного цвета: от белесого до темно-коричневого.

Нават Фото: mytashkent.uz

Парварда

Традиционная узбекская карамель в форме подушечки, обсыпанной мукой.

В парварду иногда кладут травяные добавки или пряности, которые не только меняют цвет лакомства, но и придают ему полезные свойства.

Парварда Фото: Повар.ру

Пашмак

Сахарная халва, которая еще во времена средневековья считалась хорошим лечебным средством против заболеваний легких и бронхов.

Приготовленная для пашмак масса вытягивается в тонкие нитки, разрезается на небольшие кусочки и затем скручивается в колбаски. Стоит отметить, что для длительного хранения пашмак подходит плохо. Он увлажняется и теряет форму. Поэтому желательно готовить его небольшими порциями, чтобы долго не хранить.

Пашмак Фото: mytashkent.uz

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