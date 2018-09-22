В Таджикистане определили физиологические нормы потребления основных продуктов питания на человека.

Поясним, что физиологические нормы питания – это научно обоснованные нормы, полностью покрывающие потребность организма и обеспечивающие его всеми необходимыми веществами в достаточных количествах и оптимальном сочетании. Стоимость одного такого набора, определенного властями, составляет 534 сомони в месяц на одного человека.

Пройдя наш тест, вы узнаете – сможете ли вы уложиться в эту сумму, и каким окажется ваше меню.

Подождите нашему сервису нужно загрузиться

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus