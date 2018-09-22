Таможенная служба Таджикистана задержала отца и сына по подозрению в распространении таблеток экстази.

В результате оперативных мер по выявлению наркоторговцев сотрудники Таможенной службы при правительстве Таджикистана в микрорайоне Гипрозем района Сино города Душанбе задержали жителя столицы 54-летнего Хуршеда Гулова по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-центр службы.

Хуршед Гулов Фото Таможенной службы РТ

У него было изъято 1395 штук психотропных таблеток экстази. Общий вес таблеток составил 472 грамма.

В рамках следствия по этому делу в Согдийской области был задержан сын Гулова - 20-летний Толибджон Гулов.

Толибджон Гулов Фото Таможенной службы РТ

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса Таджикистана и направлено в МВД страны.

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