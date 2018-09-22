Судейский комитет Федерации футбола Таджикистана, возглавляемый первым вице-президентом ФФТ Хуршедом Мирзо, утвердил решение об использовании двух дополнительных помощников главного арбитра на главном поединке 18-го тура и всего третьего круга чемпионата Таджикистана. В нем сойдутся претенденты на золотые медали – «Истиклол» и «Худжанд».

09:16 21 сентябр

Сборная Таджикистана потерпела неудачу на старте чемпионата Азии по футболу

Главным арбитром встречи назначен лучший арбитр Таджикистана прошлого сезона Сайёджон Зайниддинов (Душанбе). На линиях ему будут помогать опытные ассистенты рефери ФИФА – Акмал Буриев из Турсунзаде и Хусрави Сиддикзод из Душанбе. Функции резервного судьи возложены на Рустама Нурматова. Инспектировать судей будет Насриддин Азизов из Кабадияна, а комиссаром матча назначен начальник отдела футзала Федерации футбола Таджикистана Комрон Шодиев из Душанбе, сообщается на сайте федерации.

На матче «Истиклол» – «Худжанд» также будут работать дополнительные арбитры за воротами – Насрулло Кабиров (Нурек) и Сайвали Турдиев (Вахш).

Дополнительные арбитры располагаются за лицевой линией и следят за тем, пересек ли мяч линию ворот, а также в случае необходимости помогают главному арбитру фиксировать нарушения в штрафной площади.

Матч состоится в воскресенье, 23 сентября, на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 18:00 часов.

В этот же день в рамках 18 тура высшей лиги встретятся в 16:00 часов на стадионе «Авиатор» (Душанбе) ЦСКА «Памир» – «Регар-ТадАЗ»,  в Бохтаре на стадионе «Пахтакор» - «Хатлон»и «Баркчи», в Рудаки на стадионе «Нефтяник» - «Куктош» и «Панджшер».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus