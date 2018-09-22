Судейский комитет Федерации футбола Таджикистана, возглавляемый первым вице-президентом ФФТ Хуршедом Мирзо, утвердил решение об использовании двух дополнительных помощников главного арбитра на главном поединке 18-го тура и всего третьего круга чемпионата Таджикистана. В нем сойдутся претенденты на золотые медали – «Истиклол» и «Худжанд».

Главным арбитром встречи назначен лучший арбитр Таджикистана прошлого сезона Сайёджон Зайниддинов (Душанбе). На линиях ему будут помогать опытные ассистенты рефери ФИФА – Акмал Буриев из Турсунзаде и Хусрави Сиддикзод из Душанбе. Функции резервного судьи возложены на Рустама Нурматова. Инспектировать судей будет Насриддин Азизов из Кабадияна, а комиссаром матча назначен начальник отдела футзала Федерации футбола Таджикистана Комрон Шодиев из Душанбе, сообщается на сайте федерации.

На матче «Истиклол» – «Худжанд» также будут работать дополнительные арбитры за воротами – Насрулло Кабиров (Нурек) и Сайвали Турдиев (Вахш).

Дополнительные арбитры располагаются за лицевой линией и следят за тем, пересек ли мяч линию ворот, а также в случае необходимости помогают главному арбитру фиксировать нарушения в штрафной площади.

Матч состоится в воскресенье, 23 сентября, на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 18:00 часов.

В этот же день в рамках 18 тура высшей лиги встретятся в 16:00 часов на стадионе «Авиатор» (Душанбе) ЦСКА «Памир» – «Регар-ТадАЗ», в Бохтаре на стадионе «Пахтакор» - «Хатлон»и «Баркчи», в Рудаки на стадионе «Нефтяник» - «Куктош» и «Панджшер».

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