Проблема сексуального домогательства или как сейчас модно говорить - харрасмента, уже давно пустила корни в нашей повседневной жизни. И хорошо, что хотя и с большим, почти 30-летним опозданием, в нашем обществе подняли этот вопрос.

Но даже сейчас, как видно по комментариям в соцсетях, многие не задумываются о том, почему у нас сложилась такая ситуация. Вместо этого идут сплошные обвинения – девушки и женщины поливают грязью всех мужчин, особенно молодежь, называя их «кишлачным сбродом, приехавшим в столицу, но так и не научившимся городской культуре». Не отстают и мужчины. «Некоторые из вас идут на работу или учебу, прикрывшись лишь несколькими кусками материи. Сами виноваты, одевайтесь скромнее, и у вас не будет проблем», - утверждают они.

Обсуждать, кто прав, а кто нет, нет смысла.

Но меня часто тревожит мысль, почему так произошло, почему в нашем обществе, в котором даже наглый взгляд в сторону девушки считался недозволенным поведением, сейчас стало обычным явлением приставание к незнакомым девушкам, пошлые шутки в их адрес, оскорбления? Да, и в советское время некоторые молодые люди позволяли себе грубое отношение к девушкам, но это не носило массовый характер. «Нарушителя» тут же ставил на место любой, кто проходил мимо – будь то молодой человек или старик-пенсионер. Сейчас, к сожалению, этого нет. Мы потеряли то, что имели и не приобрели равноценное взамен.

Вот уже почти 30 лет моральной стороне нашей жизни, её духовным составляющим серьезного внимания не никто уделяет. Все стали политиками – начиная от дехканина до певца, от преподавателя школы до муллы в мечети. И как-то позабыли, что кто-то ведь должен заниматься и воспитанием нашей молодежи, и не только.

Помню, в школьные годы учителя нам часто в конце уроков рассказывали что-то поучительное из личной жизни, из жизни известных людей, объясняли, каким должен быть человек. Дома родители с малых лет объясняли, что хорошо, что плохо, на улице за нашим поведением следили авторитетные аксакалы, бережно хранящие ценности ислама, или же интеллигентные дядьки в очках, бабушки с лавочек прикрикивали, если что не так. Была гармония, слаженная работа по воспитанию подрастающего поколения. Не искусственно выдуманная, не обязаловка, а именно осознанная работа.

Сейчас проблема воспитания детей, молодежи стала похожа на футбольный мяч, который пинают из дома в школу, из школы обратно в дом и потом – на улицу. Муж в миграции, жена на работе, ребенок на улице, гуляет сам по себе, черпая «ценный опыт» поведения от таких же, как он. В школе классы так забиты учениками, что у учителей не хватает времени даже на домашнее задание.

Телевидение больше занято концертами и конкурсами красоты. Муллы в мечетях говорят, в какой прекрасной стране мы живем…

А кто же воспитывает молодежь? Улица и интернет. Вот основные воспитатели наших детей. Есть известный аят в Коране, который гласит: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя».

Вы хотите, чтобы наша молодежь стала другой? Этого не будет, пока мы сами не захотим, пока не возьмемся все вместе за воспитание детей, в том числе, на личном примере.

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