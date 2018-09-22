Переполненные классы, духота, уроки в три смены, усталые школьники, уставшие учителя. Как отслеживать бедному учителю усвоение материала с каждым отдельным ребёнком, когда их в классе по 30-40? Подробности – в материале «АП».

Первый месяц нового учебного года еще не подошел к концу, но уже чуть ли не с каждой школы столицы поступают сигналы от родителей – классы переполнены, учителя не успевают проследить за успеваемостью учеников, детям тесно, им не хватает воздуха.

- Мой сын пошел в первый класс, в школу №56 в районе торгового центра «Мардон», - говорит родитель ребенка. – И знаете, был крайне удивлен, когда узнал, что там 12 первых классов, и литера крайнего «К». А школа не резиновая. Как же там учатся дети?

Архивное флото Фото АП

- Во многих классах по 35-40 детей, - рассказывает другой родитель этой школы. – Дочь жалуется на то, что в классе душно, учителя не успевают дойти до каждого ученика, проследить, все ли они делают правильно.

Родители говорят не только об успеваемости, но и о поведении учащихся.

- Как можно уследить за всеми учениками, когда их в классе за 40 человек? Кроме того, учителя зачастую заняты разными отчетами и приходом различных комиссий, а ученики сами по себе, - говорит мать троих детей-школьников.

Чтобы разобраться на месте, мы решили отправиться в школу №56.

Образцовая школа?

В школе №56 меня встретил у ворот дежурный милиционер и уточнил цель прибытия. Я ему объяснил, что хотел бы встретиться с директором, а интерес к школе вызван тем, что в ней 12 первых классов и литера крайнего «К». Проверив служебное удостоверение, сержант проводил меня к приемной директора школы, согласившись, что это интересный факт, т.к. в то время когда он учился, у них в школе последний класс был с литерой «Д». В приемной директора школы присутствующие работницы школы узнав, что я корреспондент АП, так же поинтересовались причиной моего визита. После моего ответа одна из них парировала, что в школе №92 тоже есть класс 1 «К», и почему я пришел именно к ним, а не в школу № 92.

Мне пришлось объяснить, что в задании редакции, которое я сейчас выполняю, была определена школа №56. Через некоторое время из кабинета директора вышли люди, и она пригласила меня к себе.

Разговор начался сразу с того, что без соответствующего разрешения из Городского отдела образования она не может давать мне интервью и вообще какую-либо информацию. Я попробовал объяснить, что меня интересует только вопрос, с чем связано такое большое количество первых классов и достаточно ли помещений для их размещения. Немного подумав, она стала набирать кого-то по телефону и, переговорив, сказала, что руководителю «АП» нужно согласовать интервью с ГорОНО, и после разрешения, она будет беседовать с представителем прессы. Отчаявшись, я уже на ходу задал вопрос, так сколько же детей в одном первом классе. Директор ответила: «Двадцать пять, как положено». Тогда я ее обрадовал, сказав, что это значит, у нее образцовая школа и о ней обязательно надо писать, и ставить в пример. Прощаясь, директор сказала, что не надо ничего писать, пожелав всего доброго.

Удивительно то, что если в школе все в порядке, то почему бы не показать это журналисту, чтобы мы смогли убедиться в этом?

Родители учеников: Переполненные классы – почти во всех школах

На своей странице в соцсети Фейсбук мы обратились к родителям учеников с вопросом: Есть ли переполненные классы в школе, где учится ваш ребенок?

За пару часов набралось около ста комментариев, в большинстве из которых ответ был утвердительным.

Чтобы не быть голословным, приводим некоторые из них:

Мавзуна Исмоилова: - В нашем классе 45 учеников. 8 школа.

Елена Шамкова: Сын в 56 учиться. Было 40. В этом году 38.

Husniya Qudrat: 8 школа тоже по 40-46 учеников, особенно начальные классы.

Gulru Kukanova: В 16 школе тоже самое. Во 2 классе 41 человек, сидят по три человека за партой.......

Азиза Холова: 42-школа. 45 учеников.

Nazarshoeva Ekaterina: Школа №66 города Душанбе района Сино. В классе у сына было 44 человека, сейчас по 49 учеников в классе, за партой сидят - 3 ученика. Собираемся с родителями писать на имя директора. Учитель бедный не в силе с ним бороться. Если не получится идем в РАЙоно Сино.

Раъно Мухибуллоевна: 32 школа, в 3 классе 53 человека, во втором классе 49.

Olga Shumilina: - Отчего в школах перебор и классы переполнены? То, что население города масштабно увеличилось, а школы не резиновые, директор виноват? Люди вынуждены отдавать ребенка в переполненный класс не от хорошей жизни, а учителя преподают в набитых как сельди в бочке классах тоже не с радостью. Государство обязано дать каждому ребенку образование, и если жителей района больше, чем мест в школе, классы переполняют.

Nanozik Vahobi: Во многие школы детей принимают не по месту жительства... Тому пример школа №1, №14, №20, №21, так я могу перечислять долго. И если честно я тоже училась в советское время и не помню, чтоб нас было более 25 детишек. Проблема в нехватке не только учителей, но и школ.

Nargis Rustamovna: Зайдите, посмотрите сколько классов в 28 шк, там уже далеко за и к л м н.

Умеда Туравна: Дочка учится 9 школе, в классе 49 учеников.

Фарангиз Абдиева: 1 школа, в 9 классе 53 человека, в 1 классе 46 человек, дети первоклашки учатся в 3 смены....

Маниша Хафизова: В 50 школе 3 смены дети зимой учатся до позднего времени. В классах по 38-40 учеников.

Махинбону Таварова: В 54 школе 45 детей в классе.

Аджмал Амиров ASIA-Plus Media Group во всех русскоговорящих школах, ситуация одинаковая. Учеников от 33 до 41.

Нигора Касымова: мой ребенок ходит в 28 школу, в их классе 58 детей. Не знаю, как умудряется учитель, но за партой по три ребенка.

Хилола Холова: Вечная проблема с переполненными классами, проблема была, есть и будет. Недостаточно учителей, за мизерную зарплату никто не хочет работать. Население растет, а школ мало. Вот и в классах детки за партами сидят по трое!

Firuza Abdulloeva: В школе N56 32-34 ученика в классе. Мои дети там учатся.

Farida Mastonova: 32 школа, такая же проблема, Бедная моя мама, учительница. Говорит в классе 45 человек, трудно с ними работать, никто не хочет учиться. Мама в возрасте, каждый день давление высокое!

Максад Абдурахимов: В 54 школе от 45 до 55 детей в каждом классе.

Архивное фото Фото АП

Рожают больше, чем строят школы

Нехватка ученических мест в школах Таджикистана - наша реальность. Темпы строительства образовательных учреждений не могут угнаться за темпами прироста населения.

Согласно официальным данным, в годы независимости в республике было построено и реконструировано более 2,5 тысяч учебных заведений. По данным Минобразования, в последнее десятилетие в стране ежегодно сдавалось от 129 до 251 школы.

Однако переполненность школьных классов наблюдается повсеместно: норма в 25 учеников, установленная типовым положением об общеобразовательных учреждениях, почти не соблюдается. Очевидно, что темпы строительства школ сильно отстают от потребности.

Проблема переполненных классов остается нерешенной не только в столице, но и во многих других городах и районах страны.

Например, как сообщил в начале года начальник Управления образования Согдийской области Косим Осимзода на пресс-конференции, «эта проблема связана с ростом населения и слабой реализацией решения правительства республики о развитии образовательных учреждений».

«Только в новом учебном году в школы области пришли 18 тысяч первоклашек, - сообщил он. - Можно бесконечно говорить об этой проблеме, и, пока не будут построены новые учебные корпуса и школы, эту проблему решить невозможно. Мы используем все бюджетные возможности. Рост строительства школ должен соответствовать приросту населения».

Причины и последствия

Особо остро проблема переполненности классов ощущается в русскоязычных школах. Причина очевидна – большой спрос на обучение на русском языке с перспективой поступления в вузы ближнего и дальнего зарубежья.

На условиях анонимности корреспондент «АП» поговорил с одной из учителей начальных классов, у которой в учебной группе учатся 47 учеников.

Архивное фото Фото АП

- Основная проблема с таким переполненным классом - это невозможность отслеживать усвоение материала каждым отдельным ребенком. По положению о средней школе в классе должно быть не более 25-ти учеников. И эта цифра взята не с потолка, а определена в процессе изучения зависимости успеваемости от количества учащихся в классе. Мы выходим из ситуации посредством дополнительных занятий после окончания основного учебного времени, ведь ответственность за успеваемость с нас, учителей, никто не снимал. Причин такого переполнения учебных групп я думаю несколько. Одна из них, то, что родители хотят, чтобы их ребенок учился в классе, где преподавание идет на русском языке. У многих планы выезда на ПМЖ в Россию. Это проверить несложно, просто проведя анализ загруженности групп обучающихся на таджикском и русском языках. По сути, я за ту же заработную плату, 800 сомони, провожу уроки в двух полновесных классах. Понятно, что это двойная нагрузка. Но руководство школы «уплотняет» учебные группы без учета пожеланий учителей. Я знаю классы, где некоторые ученики сидят за партами по трое. О каком усвоении материала может идти речь в такой обстановке. Значит, кому-то это выгодно и не трудно догадаться кому. И это еще одна причина. В этом случае, мне непонятна позиция родителей, которые уговаривают руководство школы взять в класс, в котором уже 48 учеников, 49-й - их ребенок. Ведь в этом случае не обойтись без услуг репетитора, т.к. пробелы в усвоении материалов при такой загруженности преподавателя очевидны, - сказала учительница.

Обратная сторона самостоятельности

Введение системы подушевого финансирования школ отмечается как эффективная мера в плане развития экономической самостоятельности школ. Но есть и обратная сторона медали.

Один из руководителей школ на правах анонимности сообщил корреспонденту «АП», что переполненность школ с экономической точки зрения выгодна самим школам.

- Согласно подушевому финансированию на каждого ученика выделяется из госбюджета около 800 сомони в обычных школах, в лицеях и гимназиях к этой сумме прибавляется определенный коэффициент.

При этом школе невыгодно делить переполненные классы на два, потому что если делить класс, в котором, скажем, 48 учеников, то получается два по 24, а это дополнительно12 предметных учителей.

- А им нужно начислять зарплату, соцпакет, выплачивать определенную сумму за содержание кабинета, классное руководство и т.д. Вот и считайте, - говорит он.

Учителя: У нас тоже семьи

Учителя отмечают чрезмерную нагрузку на педагогов:

- Управлять огромными классами учителям очень сложно, - говорит классный руководитель одной из городских школ. - Классный руководитель за небольшое вознаграждение несет колоссальную ответственность. С него спрашивают и за успеваемость учащихся, и за его поведение, как в классе, так и вне школы. С нас требуют после занятий посещать семьи учащихся, в случае какого-либо правонарушения со стороны ученика крайним оказывается всегда классный руководитель. Еще надо составлять планы-конспекты, готовиться к завтрашним урокам, проверять тетради. А ведь у нас тоже семьи и дети, которыми мы должны заниматься.

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