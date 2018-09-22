АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

23 сентября – В Душанбе пройдет Фестиваль еды и воздушных шаров. В программе кухни всего мира, аниматоры, мастер-классы и тренинги, шоу-программа и воздушные шары. Ипподром - с 15:00 до 21:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 СЕНТЯБРЯ

1991 - На чрезвычайной сессии Верховного Совета республики спикер парламента К. Аслонов подал в отставку, а председателем избран Рахмон Набиев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 СЕНТЯБРЯ

1931 – Родился Народный гафиз Таджикистана Аврод Бурхонов.

1947 – Родился экономист Тохир Абдуллоев

1953 – Родился Начальник Главного управления по исполнению уголовных наказаний Изатулло Шарифов

1954 – Родился Народный артист Таджикистана Асланшо Рахматуллоев.

1957 – Родился журналист Мардон Мухаммад

1959 – Родился режиссер театра, народный деятель Таджикистана Бурхониддин Рачабов

1960 – Родился журналист Мамадали Бахтиёр

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных горных и предгорных районах сильные (ночью выше 2500м с переходом в снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных горных районах сильный. (ночью выше 3000 м с переходом в снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.