АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

22 сентября – В Душанбе пройдет Фестиваль еды и воздушных шаров. В программе кухни всего мира, аниматоры, мастер-классы и тренинги, шоу-программа и воздушные шары. Ипподром - с 15:00 до 21:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 СЕНТЯБРЯ

День Рудаки

1961 - Вошел в строй и выдал первую продукцию Душанбинский домостроительный комбинат.

1991 – В Душанбе в ходе 14-дневного митинга снесен памятник В.И.Ленину, приостановлена деятельность Коммунистической партии Таджикистана.

2007 - В Душанбе открылась первая в РТ электронная библиотека.

2009 - В Таджикистане отметили День Рудаки.

2010- Правоохранительные органы начали в Раште спецоперацию по ликвидации вооруженных бандформирований;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 СЕНТЯБРЯ

1937 – Родился ученый-литературовед Джура Бакозода

1940 – Родился доктор филологических наук, профессор Асадулло Саъдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь к концу дня по предгорным районам небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, по ВГБАО ночью небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных горных районах сильный. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, мгла. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.