«С моим мужем мама каждый день здоровается и знакомится. Когда брат приезжает в гости, я готовлю маму, что сейчас приедет Витя, твой сын, давай вспомним. Она переживает, что ему в школу надо. Я говорю: «Он пенсионер», - это история из жизни одной пожилой женщины, которая страдает деменцией.

Диагноз «деменция» (приобретённое слабоумие) входит в состав большой группы «Органические психические расстройства», и из неё не выделяют болезнь Альцгеймера. Рассказываем про это заболевание.

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