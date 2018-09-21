Компания «МегаФoн Таджикистан» объявляет о запуске сети четвертого поколения (4G) в городе Канибадам Согдийской области. Теперь еще более пятидесяти тысяч жителей региона могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Сеть четвертого поколения доступна на всей территории города Канибадам и имеет 100% покрытие.

Первыми оценить качество работы скоростного интернета смогли жители города, которые приняли участие в проекте «4G: Скорости нет предела». В течение месяца абонентам компании были отправлены SMS-уведомления об успешном запуске сети четвертого поколения. Добровольные участники тестирования сделали десятки замеров в разных точках города. Бета-тестеры пришли к выводу: средняя скорость передачи данных в несколько раз быстрее значений сети 3G, этого достаточно для комфортного скачивания «тяжелого контента», просмотра фильмов в формате HD или онлайн-игр.

«Канибадам – самый «качающий» город в регионе, – рассказал руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов. – Большая часть интернет-трафика в регионе приходится именно на жителей Канибадамского района. С запуском 4G пользователи получат альтернативу проводному интернету, а также новые возможности для бизнеса как крупных, так и небольших предприятий. Важно отметить, что стоимость передачи данных в сетях 3G и 4G одинакова».

«Я очень рад, что мне удалось стать «испытателем» сети четвертого поколения компании «МегаФон Таджикистан». Интерес к новым технологиям и скоростям интернета – мое жизненное кредо, теперь с этими скоростями я могу не расставаться как на улице, так и отдыхая у себя дома. С 4G-интернетом я буду радовать друзей большим количеством видео из родного города, которые будут загружаться для просмотра за считанные секунды. Скорости просто отличные!» – говорит один из первых тестеров 4G в Канибадаме Абдукахор Шарипов.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования, поддерживающего данную технологию. Особенностью стандарта 4G «МегаФон Таджикистан» является его полная совместимость с сетями предыдущих поколений. Покинув территорию действия сети четвертого поколения, смартфон, модем или планшет абонента продолжит работу в сетях 3G или 2G.

Более подробную информацию о возможности работы своего мобильного оборудования в сети 4G жители города могут получить в офисе обслуживания компании «МегаФон Таджикистан», расположенном в городе Канибадам возле центрального рынка, или же набрав USSD-команду *0454#.

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